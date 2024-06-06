سامسونج تنهي دعمها لثلاثة هواتف جالاكسي

أنهت سامسونج دعمها لثلاثة هواتف جالاكسي. لن تتلقى هواتف Galaxy A51 5G وGalaxy A41 وGalaxy M01 تحديثات من أي نوع بعد الآن. على سبيل المثال، لن يتلقى هذا الثلاثي المزيد من تحديثات Android فحسب، بل بدءًا من هذا الشهر لن يتلقى أي من هذه الهواتف تحديثات أمنية أيضًا. ومع ذلك، إذا تم اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة للغاية، فلا يمكننا استبعاد اتخاذ Sammy إجراءات استثنائية من خلال إجراء تحديث للنماذج التي فقدت الدعم. قد تم عمله من قبل.



تم إصدار Galaxy A51 5G في نهاية أبريل 2020 بنظام Android 10 والآن تمت ترقيته إلى Android 13. وتم تحديث Galaxy A41، الذي تم إصداره في مايو 2020 بنظام Android 10، إلى Android 12 وتلقى تحديثات الأمان حتى الآن . وصل Galaxy M01 إلى السوق في يونيو 2020، ومثل A41، كان يحتوي على نظام التشغيل Android 10 مثبتًا مسبقًا وتم تحديثه إلى Android 12. كما فقد التحديثات الأمنية بدءًا من إصدار يونيو من هذا الشهر.



إذا كنت مهتمًا بمعرفة سبب فقدان هذه الهواتف الثلاثة للدعم، فذلك لأن جميعها حصلت على وعود بأربع سنوات من التحديثات الأمنية التي انتهت صلاحيتها الآن. أشارت مراجعتنا لجهاز Galaxy A51 إلى أنه على الرغم من عمر البطارية المتميز وشاشة AMOLED المذهلة، إلا أن الهاتف لا يعتبر تهديدًا تنافسيًا لأول طراز Pixel متوسط ​​المدى، وهو Pixel 3a. لقد أعطينا الهاتف درجة 7 من أصل 10 ممكنة.

يعد هاتف Galaxy A51 5G واحدًا من ثلاثة هواتف فقدت الدعم من سامسونج، حيث أنهت سامسونج دعم ثلاثة هواتف من طراز Galaxy.

حصلت الشاشة أيضًا على كتابة رائعة في مراجعتنا لجهاز Galaxy A41. أشرنا أيضًا إلى كيفية تقديم الكاميرات لصور رائعة تحت إضاءة جيدة. لقد قمنا بتحريك معالج التطبيقات (AP)، وهو Mediatek MT6768 الذي تم تصنيعه بتقنية 12 نانومتر والمعروف أيضًا باسم Helio P65. كان الماسح الضوئي لبصمات الأصابع الموجود على الشاشة بطيئًا للغاية، وكان مكبر الصوت منخفضًا. حصل هاتف A41 على تقييم 7.5 من أصل 10. ولم نقم بمراجعة هاتف Galaxy M01.

إذا كنت تمتلك أيًا من هذه الهواتف الثلاثة وتبحث عن بديل، فيمكنك تجربة هاتف Galaxy A55 الذي يتميز بشاشة Super AMOLED مقاس 6.6 بوصة بدقة 1080 × 2400 ومعدل تحديث 120 هرتز. يوجد أسفل الغطاء معالج 5nm Exynos 1480 AP بالإضافة إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت / 256 جيجابايت من التخزين. يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية في الخلف تتضمن كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط الصور القريبة. يأتي مزودًا بمقاومة الغبار والماء بمعيار IP67 وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات.

يمكنك استبدال أي من الهواتف الثلاثة بـ Galaxy A55 - سامسونج تنهي دعمها لثلاثة هواتف Galaxy

يمكنك استبدال أي من الهواتف الثلاثة بجهاز Galaxy A55

يأتي Galaxy A55 مزودًا بنظام Android 14 المثبت مسبقًا وسيتلقى ما يصل إلى أربعة تحديثات للنظام لنقل الجهاز إلى Android 18. وسيتلقى أيضًا ما يصل إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية. يتم تقديم الهاتف باللون Awesome IceBlue و Awesome Navy و Awesome Lilac و Awesome Lemon.