تحقيق في مكافحة الاحتكار بصفقة Microsoft مع Inflection AI

تخضع شركة Microsoft للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية بشأن صفقتها مع Inflection AI، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. في شهر مارس الماضي، قامت الشركة بتعيين جميع موظفي Inflection AI تقريبًا، بما في ذلك المؤسسين كارين سيمونيان ومصطفى سليمان، الذي كان أيضًا أحد مؤسسي DeepMind. بالإضافة إلى ذلك، دفعت مايكروسوفت لشركة Inflection AI مبلغ 650 مليون دولار لترخيص تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. الآن، تريد لجنة التجارة الفيدرالية معرفة ما إذا كانت الشركات قد تعمدت هيكلة الصفقة لتجنب التعرض للمراجعة التنظيمية لمكافحة الاحتكار.

كما لاحظت المجلة، يتعين على الشركات الإبلاغ عن أي عملية استحواذ تبلغ قيمتها 119 مليون دولار أو أكثر إلى وكالات مكافحة الاحتكار الفيدرالية. ويمكن بعد ذلك للجنة التجارة الفيدرالية أو وزارة العدل التحقيق فيما إذا كانت الصفقة تخنق المنافسة في الصناعة ثم رفع دعوى قضائية لمنع الاندماج أو الاستثمار الذي تعتبره مخالفًا للمنافسة. عندما ترغب الشركات في توظيف جميع المواهب في شركة أخرى، فإنها عادةً ما تقوم بشراء المواهب الأخرى في عملية "الاستحواذ". لكن مايكروسوفت لم تشتر شركة Inflection، التي أنكرت أن الشركة الأكبر لديها أي سلطة عليها. وقال تيد شيلتون، مدير العمليات الجديد، للصحيفة إنها لا تزال تعمل كشركة مستقلة تحت قيادة جديدة.

وقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالفعل مذكرات استدعاء إلى كل من Microsoft وInflection، تطلب فيها المستندات ذات الصلة على مدار العامين الماضيين. إذا قررت أن الشركتين أبرمتا اتفاقية بطريقة من شأنها أن تمنح مايكروسوفت السيطرة على الأخرى مع التهرب من المراجعة التنظيمية، فقد يتم تغريم مايكروسوفت، ويمكن تعليق الصفقة في انتظار إجراء تحقيق أكثر تعمقا.

قدمت Microsoft لـ Engadget البيان التالي: "لقد منحتنا اتفاقياتنا مع Inflection الفرصة لتوظيف أفراد في Inflection AI وبناء فريق قادر على تسريع Microsoft Copilot، مع تمكين Inflection من مواصلة متابعة أعمالها المستقلة وطموحها كاستوديو للذكاء الاصطناعي. نحن نأخذ التزاماتنا القانونية للإبلاغ عن المعاملات بموجب قانون HSR على محمل الجد، ونحن واثقون من أننا امتثلنا لهذه الالتزامات."

قامت الوكالات الفيدرالية الأمريكية بقمع الممارسات الاحتكارية من قبل أكبر شركات التكنولوجيا في العالم خلال السنوات القليلة الماضية. ولكي تكون الوكالات أكثر كفاءة في إجراء تحقيقات مكافحة الاحتكار التي تشمل أكبر اللاعبين الحاليين في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد توصلت الوكالات للتو إلى اتفاق بشأن كيفية تقسيم مسؤولياتها. ستتولى وزارة العدل زمام المبادرة في التحقيقات المتعلقة بشركة NVIDIA، بينما ستتولى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مسؤولية تحقيقات مكافحة الاحتكار التي تشمل Microsoft وOpenAI.