Octopath Traveler متاحة الآن على Xbox Game Pass

كشفت Microsoft عن الموجة الأولى من إضافات Game Pass لشهر يونيو، وهي تتضمن عنوانين انضما فجأة إلى التشكيلة اليوم. يتوفر الآن Octopath Traveler وتكملة له على الخدمة عبر السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي.

عندما ظهرت لعبة Octopath Traveler 2 لأول مرة العام الماضي، كانت Xbox هي المنصة الرئيسية الوحيدة التي كانت مفقودة منها. قالت Square Enix في سبتمبر الماضي إن لعبة HD-2D RPG ستأتي إلى وحدات تحكم Xbox في "أوائل عام 2024". مقابل ما يستحق، استغرقت اللعبة الأصلية ما يقرب من ثلاث سنوات لتصل إلى Xbox بعد ظهورها لأول مرة في 2018 على Nintendo Switch - ولم تصل إلا للتو على PS4 وPS5.

في مكان آخر، تصل لعبة Dead Space-esque The Callisto Protocol (من المؤلف المشارك Glen Schofield وفريقه في Striking Distance Studios) إلى Game Pass على السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي في 13 يونيو. Still Wakes The Deep، وهي لعبة رعب سردية من The Chinese Room سينضم إلى التشكيلة بجميع الأشكال الثلاثة في 18 يونيو.

العناوين الأخرى التي ستصل إلى Game Pass في الجزء الأول من شهر يونيو هي Depersonalization RPG المنضدية المستوحاة من Cthulhu (قادمة إلى PC Game Pass) وIsonzo مطلق النار من منظور الشخص الأول في الحرب العالمية الأولى (السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي). وسيصل كلاهما في 13 يونيو.

ستغادر العديد من الألعاب Game Pass هذا الشهر أيضًا. Bramble: The Mountain King، High on Life، Rune Factory 4 Special، Spacelines from the Far Out وThe Bookwalker ستغادر جميعها في 15 يونيو.

نحن على وشك التعرف على المزيد من العناوين المرتبطة بـ Game Pass في الأشهر والسنوات القادمة أيضًا. ستكشف Microsoft عن مزيد من التفاصيل حول قائمتها القادمة في معرض Xbox Games Showcase، الذي سيقام في 9 يونيو كجزء من Summer Game Fest. يمكننا، على سبيل المثال، أن نسمع عن خطط Microsoft لطرح المزيد من ألعاب Activision Blizzard على خدمة الاشتراك.