مركبة SpaceX تسقط في المحيط الهندي

لقد حلقت المركبة الفضائية SpaceX للتو عبر سلسلة من المعالم الحاسمة في تطورها، حيث نجت من العودة عبر الغلاف الجوي للأرض وأظهرت احتراق الهبوط لأول مرة، قبل أن تهبط في المحيط الهندي.

انطلقت Starship من قاعدة Texas Starbase التابعة للشركة في حوالي الساعة 8:50 صباحًا بالتوقيت الشرقي لإجراء اختبار الطيران الرابع، والذي ركز على إظهار إمكانية إعادة استخدام المركبة الفضائية الضخمة والمعزز Super Heavy.

بعد دقائق قليلة من الإطلاق، انفصلت مركبة Super Heavy عن المركبة الفضائية ونجحت في إجراء هبوط متحكم به لتسقط في خليج المكسيك كما هو مخطط له.

واصلت المركبة الفضائية التحليق لمدة ساعة تقريبًا، وبدأت عودتها بعد مرور 45 دقيقة بقليل.

تم تصوير لقطات حية من كاميرا على متن السفينة في الدقائق القليلة الأخيرة، على ارتفاع حوالي 33 ميلاً فوق الأرض، بدأت إحدى لوحات السفينة في الاحتراق. ثم انكسرت الكاميرا، مما أدى إلى حجب الرؤية بحيث لم يكن من الممكن رؤية سوى ومضات من الضوء من البلازما.

شوهد رفرف على المركبة الفضائية ينفصل عن السفينة ويحترق

لكن السفينة تمكنت من البقاء سليمة بما يكفي لمواصلة إرسال البيانات طوال لحظة هبوطها.

أكدت شركة SpaceX هبوطها قبل الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي مباشرةً.

يمثل الاختبار نجاحًا كبيرًا لشركة SpaceX حيث تعمل على تطوير Starship كنظام نقل يمكنه نقل البشر إلى القمر والمريخ.