DuckDuckGo ينغمس في بركة الدردشة الآلية بالذكاء الاصطناعي

نظرًا لعدم وجود عدد كافٍ من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فإننا نحصل على واحدة أخرى.

هذا، المسمى AI Chat، يأتي من DuckDuckGo، محرك البحث الذي يركز على الخصوصية والذي من الواضح أنه لا يريد أن يشعر بالتخلف في سباق التسلح للذكاء الاصطناعي.

قامت الشركة باختبار AI Chat خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكنها اعتبارًا من اليوم متاحة للجميع.

على عكس الروبوتات المستقلة الأخرى مثل Gemini من Google وChatGPT من OpenAI والتي يتم تشغيلها بواسطة نماذج لغوية كبيرة خاصة بها، فإن AI Chat من DuckDuckGo ليس كذلك.

بدلاً من ذلك، فكر في الأمر كطريقة للوصول إلى روبوتات الدردشة المتعددة في مكان واحد. في الوقت الحالي، تتيح لك دردشة الذكاء الاصطناعي الاختيار بين GPT 3.5 من OpenAI، وAnthropic's Claude 3 Haiku، وMeta's Llama 3، وMistral's Mistral 8x7B، وتقول الشركة إن المزيد من النماذج ستتوفر قريبًا. تتلخص الاختلافات الرئيسية بينهما إلى حد كبير في عدد المعلمات - الحديث الفني عن الإعدادات التي يمكن لنموذج لغة كبير تعديلها ليعطيك إجابة - كل واحد منها. إذا لم تعجبك إجابة النموذج، يمكنك تجربة إجابة أخرى.



AI Chat مجاني للاستخدام ولكنه مقيد بالحد اليومي. وقالت الشركة إنها تستكشف خطة مدفوعة ستتيح الوصول إلى حدود أعلى بالإضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا. قال DuckDuckGo أنه يمكنك استخدام AI Chat لطرح الأسئلة وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وكتابة التعليمات البرمجية وإنشاء مسارات السفر من بين أشياء أخرى، لكنه لا يقوم بإنشاء صور بعد.

ليس من المستغرب أن يؤكد DuckDuckGo على مدى خصوصية استخدام AI Chat مقارنة باستخدام ChatGPT أو Claude بمفرده. تدعي الشركة أن أسئلتك والإجابات التي تم إنشاؤها لن يتم استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. "[نحن] نستدعي نماذج الدردشة الأساسية نيابةً عنك، ونزيل عنوان IP الخاص بك تمامًا ونستخدم عنوان IP الخاص بنا بدلاً من ذلك،" كتب Nirzar Pangarkar، المصمم الرئيسي لـ DuckDuckGo في منشور بالمدونة. "بهذه الطريقة يبدو أن الطلبات تأتي منا وليس أنت." وإذا كنت تفضل عدم التعامل مع برنامج الدردشة الآلي عندما تحاول البحث بشكل مجهول، فإن DuckDuckGo يتيح لك إيقاف تشغيل الميزة بسهولة.

إن محادثات الذكاء الاصطناعي منفصلة عن DuckAssist، وهي ميزة أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي أضافتها DuckDuckGo العام الماضي والتي توفر ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في أعلى نتائج البحث. إنها تمامًا مثل ميزة AI Overviews من Google، وهي الميزة الجديدة المثيرة للجدل التي طلبت من الأشخاص مؤخرًا تناول الحجارة ووضع الغراء على البيتزا الخاصة بهم، باستثناء أن DuckAssist تلتزم بمصادر موثوقة مثل ويكيبيديا لتوليد ردودها. يعتقد DuckDuckGo أن AI Chat وDuckAssist متكاملان. "إذا بدأت باستخدام البحث، فقد ترغب في التبديل إلى AI Chat لاستفسارات المتابعة للمساعدة في فهم ما قرأته، أو للحصول على إجابات سريعة ومباشرة للأسئلة الجديدة التي لم يتم تناولها في صفحات الويب التي كتب بانجاركار: "رأيت". "الأمر كله يعود إلى تفضيلاتك الشخصية."