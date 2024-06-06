أجهزة الارتداء من هواوي تقود نمو السوق العالمية في الربع الأول من 2024

حققت هواوي انتصارًا كبيرًا في سوق الأجهزة القابلة للارتداء عالميًا في الربع الأول من عام 2024، وفقًا لأحدث تقرير من Canalys، بنسبة نمو بلغت 46%، مما يجعل هواوي أسرع علامة تجارية نموًا على مستوى العالم.



هذه البداية القوية ليس فقط تظهرالقيادة القوية لهواوي في سوق أجهزة الارتداء، ولكنها تشكل أيضًا عودة قوية للعلامة التجارية على نطاق عالمي. خلال العام الماضي وفي الربع الأول من هذا العام، قدمت هواوي لأجهزة الارتداء مجموعة غنية من المنتجات المبتكرة إلى السوق العالمية. من سلسلة HUAWEI WATCH Ultimate إلى سلسلة HUAWEI WATCH 4، وسلسلة HUAWEI WATCH GT 4، تواصل هواوي الابتكار وترقية منتجاتها، وتوفير تجربة منتج محسنة للمستخدمين، مما يحقق الاعتراف والمودة الواسعة في السوق.

خلال الربع الثاني من عام 2024، قامت هواوي بإطلاق عدد من الأجهزة القابلة للارتداء الجديدة على نطاق عالمي، بما في ذلك الساعة الذكية الجديدة بتصميم مربع HUAWEI WATCH FIT 3 وإصدار الفضاء الخاص بـ HUAWEI WATCH 4 Pro. الآمال مرتفعة في أن يستمر هواوي في الأداء بشكل استثنائي في ربع السنة الثاني.