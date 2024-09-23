كيف تشاهد Meta Connect 2024

لقد حان دور Meta لتتقدم إلى الأمام وتستضيف مؤتمرًا للمطورين، سيقام Meta Connect لهذا العام يومي 25 و26 سبتمبر.

في حين سيركز الجزء الأكبر من الحدث على كيفية حصول المطورين على أقصى استفادة من منتجات Meta، فمن المرجح أن تأتي معظم الأخبار الفعلية من الخطاب الافتتاحي والخطاب الرئيسي للمطورين، والذي سيقام على التوالي في 25 سبتمبر بدءًا من الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كيف تشاهد Meta Connect

ستتمكن من مشاهدة الخطاب الرئيسي مباشرة على Facebook على صفحة Meta for Developers. هناك أيضًا خيار الاستمتاع بالخطاب الرئيسي في Horizon Worlds، في "تجربة افتراضية مستوحاة من حرم Meta في مينلو بارك". شاركت Meta أيضًا الخطاب الرئيسي على قناتها على YouTube في السنوات السابقة، ولكن فقط بعد انتهاء Connect، لذلك من غير المرجح أن يتم بث الحدث مباشرة هناك.

ما الذي يمكن توقعه من Meta Connect

سيتضمن الخطاب الرئيسي لشركة Meta Mark Zuckerberg مناقشة الرئيس التنفيذي لشركة Meta للتقدم المحرز في الواقع المختلط والذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء. كما وعدت الشركة بإلقاء نظرة على المنتجات والميزات الجديدة. وقد تشمل هذه المنتجات زوجًا من نظارات الواقع المعزز التي تحمل الاسم الرمزي Orion والتي كان المسؤولون التنفيذيون يلمحون إليها لبعض الوقت.

نتوقع أيضًا رؤية نسخة أقل تكلفة من Quest 3، والتي يطلق عليها Quest 3S. تشير التسريبات إلى أن هذا قد يُباع مقابل 300 دولار، وهو أقل بكثير من Quest 3 الذي يبلغ سعره 500 دولار. قد يسهل Quest 3S على Meta التخلص أخيرًا من Quest 2، الذي ظهر لأول مرة في عام 2020 وهو أقل قوة بكثير من Quest 3.

في مكان آخر، قد تعلن Meta عن تحديث لنظارات Ray-Ban Meta الذكية في Connect. جددت Meta ومالك Ray-Ban EssilorLuxottica مؤخرًا شراكتهما، لذا فهناك المزيد في المستقبل من هذا الاتفاق، إما الآن أو في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الحديث عن الذكاء الاصطناعي في الخطاب الرئيسي للمطورين بدءًا من الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. من المرجح أن نتعلم المزيد عن كيفية استخدامه عبر سماعات الرأس والنظارات الذكية من Meta. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون نموذج لغة Llama مفتوح المصدر موضوعًا للمناقشة.