وزير التجارة يبحث مع رئيس تتارستان نتائج زيارة وفد الأعمال التتاري لمصر خلال أغسطس الماضي

على هامش مشاركته بفعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السيد رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان وذلك في إطار زيارة الوزير لمدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة في فعاليات الدورة الــ27 منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي يعقد خلال الفترة من 5 -8 يونيو الجاري، حضر اللقاء أوليج كوروبتشينكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بجمهورية تتارستان.

وقال الوزير أن اللقاء تناول نتائج الزيارة التي قام بها وفد الأعمال من جمهورية تتارستان إلى مصر خلال شهر أغسطس الماضي والتي تم خلالها مناقشة عدد من موضوعات التعاون المشترك في مجالات البتروكيماويات والصناعات الغذائية والطلمبات.

وأشار سمير إلى أنه تم بحث فرص التعاون بين البلدين في مجال صناعة مكونات السيارات وتعزيز الإنتاج المشترك في مصر لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما في مجالات المعدات الزراعية والسيارات والشاحنات والإطارات والبتركيماويات والصناعات الطبية خاصة فى ضوء ما تمتلكه تتارستان من امكانيات متميزة فى تلك المجالات باعتبارها من اهم المراكز التصنيعية والتكنولوجية فى روسيا.