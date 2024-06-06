إيليفيت تختتم جولة تمويلية بقيمة 5 مليون دولار لإنشاء حسابات دولارية

حصلت شركة "إيليفيت" الناشئة، المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومقارها لندن ودبي، على 5 ملايين دولار في جولة تمويلية من فئة ما قبل السلسلة "أ"، عقب نجاح الشركة في اجتذاب أكثر من 150 ألف مستخدم من آسيا وشمال أفريقيا منذ انطلاقها في مطلع هذا العام. وستستفيد الشركة من الاستثمار الجديد لتعزيز توسعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

مع استمرار النمو في قطاع العمل الحر والعمل عن بعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدم إيليفيت أحد أفضل الحلول المالية للتغلب على التحديات المشتركة التي يواجهها هؤلاء العاملون، حيث تتيح المنصة للمستخدمين طريقة ميسرة لتلقي المدفوعات من أصحاب العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الأسواق الدولية، ومنصات العمل الحر الكبرى مثل Upwork، وMaqsam، وPaypal، وDeel، وToptal.

تتضمن خدمات إيليفيت توفير بطاقات خصم مباشر للإنفاق عبر الإنترنت وتطبيق أسعار صرف قياسية للعملات الأجنبية عند إرسال الأموال إلى الداخل. كما تسمح الشركة للمستخدمين بتحويل الأموال مرة أخرى إلى حساباتهم المحلية بالدولار الأمريكي مقابل رسوم ثابتة قدرها 10 دولارات. ويتم الاحتفاظ بالأموال المودعة في حسابات إيليفيت لدى بنك Bangor Savings Bank، وهو مؤسسة مالية عريقة تم إنشاؤها منذ 172 عامًا في ولاية ماين بالولايات المتحدة الأمريكية. وتضمن هذه الشراكة تأمين جميع ودائع العملاء لدى Bangor من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) بما يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي لكل مودع، مما يوفر تغطيةً غير مسبوقة للمقيمين في دول مثل مصر والفلبين وباكستان وبنغلاديش.

قال خالد كينان، الرئيس التنفيذي لشركة إيليفيت إن انتشار العمل عن بعد والعمل الحر سيغير من قواعد اللعبة في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. لقد مكنت منصات مثل Upwork وMaqsam وDeel المستقلين المقيمين بدول مثل مصر من تقاضي الأموال مقابل خدماتهم بالدولار الأمريكي من أي مكان بالعالم. ومع ذلك، فإن الحلول الحالية لتلقي المدفوعات بالدولار الأمريكي مكلفة وغير فعالة. وبالتالي، أصبحت مهمة إيليفيت هي ضمان احتفاظ المستقلين والعاملين عن بعد بأكبر قدر ممكن من أموالهم التي بذلوا جهداً عظيماً في الحصول عليها وذلك عن طريق تقليل رسوم التحويلات وتبسيط العملية".