شراكة بين ABB وبيراف لإصلاح وصيانة المحركات الكهربائية والمولدات

دخلت شركة إيه بي بي، المجموعة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطاقة والأتمتة، في شراكة مع شركة بيراف، واعتمادها كشريك مركز خدمة معتمد للمحركات الكهربائية والمولدات الخاصة بإيه بي بي في مصر.

حضر حفل توقيع هذه الشراكة البارزة أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة إيه بي بي في مصر، وجورج بيراف، المدير العام لشركة بيراف، و هذا ما يبرز التزام الطرفين المشترك برفع معايير الصناعة وتعزيز جودة الخدمات في المنطقة.

وجاء هذا التعاون في أعقاب إعلان الشركة عن إغلاق مركز الخدمة الإقليمي الخاص بالمحركات الكهربائية والمولدات، مما يؤكد التزام شركة "إيه بي بي" بتقديم خدماتها للعملاء بشكل فعال ولتلبية متطلبات السوق التنافسية وتحقيق أهدافها الطموحة في النمو المستمر.

ولقد قررت شركة "إيه بي بي " مصر وقف العمليات في مركز خدمة العبور ضمن عمليات المراجعة المستمرة التي تجريها الشركة بصفة دورية لضمان التوافق مع احتياجات السوق واستراتيجيات الشركة للنمو بما يتوافق مع التغيرات المحلية والعالمية.

قال المهندس محمد إسماعيل مدير قطاع الخدمات بقطاع الحركة في شركة "إيه بي بي" مصر ، شمال وغرب ووسط إفريقيا: « سوف تظل أولوياتنا دائما هي الاستدامة لعملياتنا في مصر و شمال و وسط أفريقيا والتزاماتنا تجاه عملائنا بتقديم أفضل الخدمات. إن إعادة التنظيم الاستراتيجي لشركة إيه بي بي، بما في ذلك شراكتنا مع شركة بيراف، يؤكد التزامنا الثابت تجاه تأكيد وتوسيع نطاق خدماتنا في مصر وتركيزنا الدائم على تقديم خدمة متميزة لعملائنا. ويضمن هذا التعاون قدرتنا على تقديم حلول صيانة وتحديث شاملة، وبالتالي تعزيز كفاءة الطاقة لعملائنا. نحن متحمسون للغاية للعمل جنبًا إلى جنب مع شركة بيراف، والاستفادة من خبراتهم الواسعة وتميزهم بالالتزام والكفاءة. "

وفي إطار هذا التعاون، ستغطي شركة بيراف جميع عمليات الإصلاح الكاملة للمحركات الكهربائية الخاصة بشركة إيه بي بي والتي كان يتولاها مركز الخدمة بالعبور، بما في ذلك إعادة لف الجهد المنخفض الجهد المتوسط، وأعمال عمرات الجهد المنخفض الجهد المتوسط، وجميع الإصلاحات الميكانيكية، والتي تعمل وفقا لمعايير وإجراءات شركة إيه بي بي الصارمة في الجودة والأمن والسلامة.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز عروض خدمات شركة إيه بي بي، مما يضمن استمرارية وكفاءة مستويات الخدمات الحالية المقدمة للعملاء، أما بالنسبة لشراء واستبدال المحركات الكهربائية فسوف يستمر التعامل والبيع مباشرة من خلال شركة إيه بي بي.