ماستركارد: دعم مشروعات التعليم في مصر لتطور التكنولوجيا

قال سوراج شاه، مدير المركز الإقليمي للتدريس والتعلم المبتكرين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسة ماستركارد، إن المؤسسة تستهدف حصول 30 مليون شاب أفريقي على فرص عمل.

أضاف خلال الإعلان عن الشراكة الأولى من نوعها في الوطن العربي والشرق الأوسط بين شركة EdVentures وMastercard Foundation ومؤسسة ماستر كارد Mastercard Foundation EdTech وإطلاق برنامج زمالة، أن المؤسسة أنشأت 7 مكاتب في أفريقيا لمساعدة الشباب من خلال الشركاء المتخصصين لأن سوق العمل يتغير بصورة سريعة جدا.

أوضح أن مركز التعليم الابتكاري فكر في تحسين جودة التعليم من خلال استخدام التكنولوجيا للحصول على فرص عمل مناسبة.

أشار إلى أن الشراكة مع EdVentures جعلت المؤسسة تفكر في مصر، قائلا:"كان تركيزنا على جنوب أفريقيا لكن تحسن التعليم والتكنولوجيا في مصر جعلنا نفكر فيها لدعم الحاضنات الخاصة بمشروعات التعليم".

تابع: "نود التأكد من أن كل البرامج تمثل جميع المشاركين بالإضافة إلى التنوع وأن يصل الشركاء للفئات المهمشة وإتاحة التكنولوجيا وفرص التعليم للجميع".