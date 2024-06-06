الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تكنولوجيا

شراكة بين EdVentures وماستركارد لدعم الشركات الناشئة

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنشر ومؤسس شركة EdVentures، إن التعاون مع مؤسسة ماستر كارد سيمنح الشركات الناشئة فرص عظيمة في المنطقة.

أضافت خلال الإعلان عن الشراكة الأولى من نوعها في الوطن العربي والشرق الأوسط EdVentures بين شركة

‏Mastercard Foundation ومؤسسة ماستر كارد Mastercard Foundation EdTech وإطلاق  برنامج زمالة، أن 210 شركة تقدمت للمنحة وتم اختيار 12 شركة ناشئة منهم.

أشارت إلى أن المنحة تتطلب بعض الشروط منها اختلاف الفكرة وخدمتها لمصر وأفريقيا وتكون في متناول الجميع، بالإضافة إلى التركيز على السيدات.

تابعت أن الشركات الناشئة ستحصل على رحلة تعلم مدتها 8 أشهر، مشيرة إلى البرنامج ستصل مدته إلى 5 سنوات.

 

الجريدة الورقية