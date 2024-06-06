سيسكو توسع محفظة مراكز البيانات بحلول جديدة

أعلنت سيسكو Cisco Systems مؤخرًا عن العديد من التطورات التي تهدف إلى تحويل البنية التحتية لمراكز البيانات وعمليات تكنولوجيا المعلومات ودفاعات المؤسسات.

قدمت Cisco، بالشراكة مع NVIDIA، حل مجموعة Cisco Nexus HyperFabric AI، وهو عبارة عن بنية تحتية جديدة شاملة مصممة لتوسيع نطاق أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدية بكفاءة.

يدمج هذا الحل قدرات شبكات الذكاء الاصطناعي الأصلية من Cisco مع برامج الحوسبة والذكاء الاصطناعي المتسارعة من NVIDIA، والتي تكملها منصة تخزين البيانات القوية من VAST.

تم تصميم مجموعة HyperFabric AI لتبسيط العملية الكاملة لإدارة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. بدءًا من التصميم وحتى النشر والمراقبة وحتى الضمان، يوفر هذا الحل المحلي منصة واحدة لإدارة وحدات الذكاء الاصطناعي وأحمال عمل مركز البيانات. تتيح إمكانات الإدارة السحابية الخاصة بها نشر وإدارة البنى واسعة النطاق عبر مراكز البيانات ومرافق التجميع والمواقع الطرفية بسهولة.

من خلال أتمتة العمليات المُدارة عبر السحابة، تضمن مجموعة HyperFabric AI وجود نسيج موحد للحوسبة والشبكات. يجمع هذا النسيج بين تحويل Ethernet من Cisco، استنادًا إلى Cisco Silicon One، مع حوسبة الذكاء الاصطناعي القوية من NVIDIA، مما يوفر بيئة محسنة للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لتقرير اتجاهات الشبكات العالمية الصادر عن سيسكو، يخطط 60% من قادة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ أتمتة الشبكة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين، ويهدف 75% منهم إلى نشر أدوات توفر رؤية شاملة عبر مجالات الشبكة المختلفة.

تقوم Cisco بتوسيع قدرات الأمان

تعمل Cisco على توسيع قدرات ThousandEyes الخاصة بها لتقديم ضمان التجربة الرقمية، وهو نهج تحويلي يعزز عمليات تكنولوجيا المعلومات من مجرد المراقبة إلى الإجراءات الاستباقية. تستفيد ThousandEyes من بيانات القياس عن بعد القوية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأصلية لضمان المرونة الرقمية، مما يوفر للمؤسسات الأدوات اللازمة للانتقال من عمليات تكنولوجيا المعلومات التفاعلية إلى عمليات تكنولوجيا المعلومات الاستباقية.



تقوم ThousandEyes بجمع ومعالجة مليارات القياسات اليومية من كل من الشبكات المملوكة وغير المملوكة، مما يوفر رؤى آلية وتوصيات استباقية وعمليات حلقة مغلقة. تم دمج هذه التقنية مع منصات شبكات Cisco، مثل Meraki وCatalyst، مما يتيح رؤية وتحكمًا شاملين.

تسلط دراسة Forrester Consulting بتكليف من Cisco الضوء على التحسينات الكبيرة في إنتاجية تكنولوجيا المعلومات وتجربة المستخدم مع ThousandEyes. وجدت الدراسة أن متوسط ​​الوقت اللازم لحل المشكلات (MTTR) انخفض بنسبة 50-80%، بينما زادت إنتاجية فريق تكنولوجيا المعلومات بأكثر من 50%.

وكشفت سيسكو أيضًا عن إمكانات جديدة لسحابتها الأمنية، المصممة لتعزيز بنيتها الأمنية في عصر الذكاء الاصطناعي. يتضمن Cisco Hypershield، الذي تم الإعلان عنه في أبريل 2024، تطبيق الأمان داخل الأجهزة الافتراضية ومجموعات Kubernetes والسيليكون المتقدم في الخوادم وأجهزة الشبكات.