حسن يسري: مدرب إسباني لفريق يد الزمالك و6 صفقات جديدة وتكريم الراحلين

كشف حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك عن اقتراب التعاقد مع مدرب إسباني لقيادة فريق كرة اليد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح يسري في تصريحات لبرنامج ملوك الصالات مع نيرة الأحمر عبر قناة الزمالك أن مجلس الإدارة اقترب بشكل كبير من التعاقد مع مدرب إسباني لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد .

وتابع بأن الاتجاه للمدرسة الإسبانية يأتي في ظل النجاحات التي حققتها مع كرة اليد المصرية في السنوات السابقة، وهناك اتفاق سيتم الإعلان عنه خلال فترة قصيرة.

وكشف حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، عن الصفقات الجديدة لتدعيم فريق اليد في الموسم الجديد.

وقال رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك، أنه تم التعاقد مع 3 لاعبين وتم توقيع العقود معهم وجاري التفاوض مع 3 لاعبين آخرين وسيتم التوقيع معهم خلال ساعات وسيتم الاعلان بشكل رسمي بعد الانتهاء من كافة الصفقات.

وأوضح أنه سيتم تصعيد عدد من اللاعبين من فرق الشباب للفريق الأول من أجل الاعتماد على قاعدة الناشئين من أبناء النادي.

وتابع بأنه سيتم اقامة حفل تكريم للاعبين الراحلين عن الفريق خاصة وأنهم نجوم كبار قدموا الكثير للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.