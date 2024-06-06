شاهد.. جدية وتركيز فى تدريبات المنتخب الأوليمبي وميكالى يشيد بالروح القتالية

سيطرت الجدية والتركيز والحماس على تدريبات المنتخب الأوليمبي مساء الأربعاء باستاد الدفاع الجوى ضمن معسكره المغلق استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو الجاري ضمن برنامج إعداده لأولمبياد باريس 2024

وحرص الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة والكابتن محمد بركات عضو المجلس على متابعة التدريبات فى إطار اهتمام المجلس بتهيئة كافة الاجواء الإيجابية للمنتخب قبل مرحلة التحديات الكبري .

وسبق التدريب اجتماع محمد بركات المشرف على المنتخب مع ميكالى المدير الفني للمنتخب واستمع الى مطالبه فى الفترة القادمة ، وأشاد ميكالى بالروح القتالية التى ظهر عليها اللاعبون فى التدريبات بحثا عن التواجد فى قائمة الأولمبياد.

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