طارق السيد: عمر كمال الأفضل لمركز الظهير الأيسر أمام بوركينا فاسو

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن هناك أزمة تواجه حسام حسن في مركز الظهير الأيسر لمنتخب مصر، والأفضل مشاركة عمر عبدالواحد، ومن الصعب وجود كوكا لأنه لم يلعب مع المنتخب في هذا المركز مطلقًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كنت حريصا على الاطمئنان على أحمد فتوح، ومن الممكن غيابه عن الملاعب لفترة اسبوعين أو ثلاث أسابيع، وأعتقد أنه سيلحق بلقاء الأهلي والزمالك في الدوري".

وأضاف: "ذكرت فقط أن كولر لديه عرض اماراتي فقط، وبالتأكيد رحيله بالاتفاق بينه وبين الأهلي".

وأتم: "اكتب تلك الأخبار عبر حسابي على السوشيال ميديا، ولدي أصدقاء موجودين عبر صفحتي يكتبون أيضا عليها، وأي كلمة يتم كتابتها أعلم عنها كل شئ".