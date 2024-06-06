هشام نصر: مجدي ابوالمجد أحد أهم المدربين في كرة اليد وسيعود لقيادة الزمالك

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجدي أبو المجد المدير الفني السابق للكوماندوز، من أبرز المدربين في كرة اليد.

وقال هشام نصر في تصريحات عبر برنامج "الماتش" المذاع على شاشة "صدى البلد": " مجدي أبو المجد مدرب مميز، وأحد أبناء الزمالك، وسيعود لتدريب الفريق في حالة الحاجة إلى خدماته في أي وقت".

وأكمل: "مجلس الإدارة قرر التعاقد مع مدرب أجنبي، ونفاضل حالياً بين المدرسة الإسبانية والفرنسية لاختيار المدير الفني الجديد لكوماندوز الزمالك".

وأكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، مجلس الإدارة يعمل على قلب رجل واحد من أجل مصلحة القلعة البيضاء.

وقال هشام نصر: "فريق يد الزمالك فقد العديد من النجوم المميزين قبل بداية الموسم وهذا ساهم بشكل كبير للغاية في تراجع نتائج الفريق".

وتابع: "حاولنا بقدر الإمكان تدعيم الفريق، وقمنا بكل ما في وسعنا من أجل انقاذ فرق الصالات بسبب إيقاف القيد"