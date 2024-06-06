حماس: مستعدون لتقديم مزيدا من المرونة بالمفاوضات للوصول لتهدئة في غزة

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إننا نطلب وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من غزة وإتمام صفقة تبادل للأسرى ترضي الشعب الفلسطيني.



وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،:"قدمنا مرونة كاملة في الفترة السابقة للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة ومستعدون لتقديم المزيد، مشيرا إلى أن مقترح الرئيس الأمريكي للتهدئة في غزة نراه جيدا في أسسه.

لا نريد أي شبر من قطاع غزة به جنود لقوات الاحتلال

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "لا نريد أي شبر من قطاع غزة به جنود لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ونرفض أي دور غير مصري وفلسطيني لإدارة معبر رفح.

وأردف: الآن الاحتلال الإسرائيلي يحاول المراوغة والتلاعب بالكلمات، ووافقنا على مبدأ المراحل في التهدئة ولكن بشرط أن تسلم كل مرحلة التالية لها.

وأجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني بالوكالة، علي باقري؛ لبحث الجهود المشتركة لوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أن الاتصال تناول عدة محاور رئيسية، منها تقديم العزاء في وفاة الرئيس الإيراني، والذي أعرب خلاله الجانب الإيراني عن تقديره لمواساة مصر وتضامنها.

كما شملت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تطوير هذه العلاقات وحل القضايا العالقة بروح الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وذلك بهدف دعم مصالح الشعبين واستقرار المنطقة.

أما بخصوص الوضع في غزة، فقد استعرض شكرى الجهود المصرية والقطرية المدعومة أمريكيًا للتوصل إلى هدنة تفضي إلى تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية.



واختتم الاتصال بالتأكيد على استمرار التشاور والتعاون لحل الأزمة الراهنة في غزة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المترتبة عليها، مما يعكس الدور الريادي لمصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.