أول مهمة Starliner مأهولة من بوينج تتجه أخيرًا إلى محطة الفضاء الدولية

انطلقت أول رحلة ستارلاينر لشركة بوينج وعلى متنها طاقم بشري بنجاح إلى الفضاء على متن صاروخ أطلس V التابع لشركة United Launch Alliance، بعد شهر تقريبًا من الموعد المقرر لإطلاقها.

دخل رائدا فضاء ناسا بوتش ويلمور وسونيتا ويليامز إلى كبسولة ستارلاينر وأكملا الفحوصات اللازمة بحلول الساعة 10:08 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

بعد أقل من 30 دقيقة من دخول رواد الفضاء إلى الكبسولة، غرد الرئيس التنفيذي لشركة ULA قائلاً إن الشركة "تعمل على مشكلة تتعلق بأعلى الصمامات على الجانب الأرضي" وأنها كانت تقوم بتشغيل الإصلاح من خلال مختبر تكامل البرامج (SIL) قبل تنفيذه. في النهاية، تمكنت ULA من تنفيذ حل بديل، وانطلقت المركبة الفضائية في الساعة 10:52 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

في 6 مايو، قامت الشركات بإلغاء الرحلة بعد ساعتين من الموعد المقرر أصلاً للإطلاق بعد أن اكتشفت فرقها الأرضية "سلوكًا شاذًا من قبل صمام تنظيم الضغط في خزان الأكسجين السائل في المرحلة العليا من Centaur لمركبة الإطلاق ULA Atlas V". " تم استبدال الصمام وكانت فرق ستارلاينر مستعدة للقيام بمحاولة إطلاق أخرى عندما واجهوا مشكلة أخرى: لقد وجدوا "تسربًا صغيرًا للهيليوم" في وحدة خدمة المركبة الفضائية.



اضطرت ناسا وبوينج إلى تأجيل موعد إطلاق ستارلاينر من أجل التحقيق في التسرب ومعرفة مدى تأثيره على الرحلة. قرروا في النهاية أنه لا يشكل تهديدًا لسلامة المهمة، لذلك حددوا موعدًا لمحاولة الإطلاق في الأول من يونيو. كما تم إلغاء الإطلاق الأسبوع الماضي في اللحظة الأخيرة بسبب "عدم تحميل جهاز تسلسل الإطلاق الأرضي للكمبيوتر في التكوين التشغيلي الصحيح بعد ذلك". المضي قدما في العد النهائي."

بصرف النظر عن رواد فضاء ناسا، طارت ستارلاينر محملة بـ 760 رطلاً من البضائع، بما في ذلك 300 رطل من الطعام والإمدادات الأخرى التي طلبها الطاقم الموجود حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية. وسيقضي ويلمور وويليامز ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية لإجراء اختبارات للمساعدة في تحديد ما إذا كانت ستارلاينر جاهزة لرحلات منتظمة إلى المختبر المداري. وقالت ناسا إنه إذا اكتملت المهمة بنجاح، فإنها ستبدأ العملية النهائية "للاعتماد على ستارلاينر وأنظمتها لمهام التناوب المأهولة إلى المحطة الفضائية".