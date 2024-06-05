أشرف صبحي يدعم منتخب رفع الأثقال في معسكر المركز الأولمبي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدريبات منتخب رفع الأثقال في المركز الأولمبي بالمعادي وذلك ضمن خطة الاستعدادات لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتواجد الدكتور أشرف صبحي اليوم في المركز الأولمبي بالمعادي في زيارة للمنتخبات الوطنية التي تخوض معسكرات حاليا وحرص على زيارة تدريبات منتخب رفع الاثقال والإطمئنان على اللاعبين وتوفير كافة الإمكانيات ودعم اللاعبين ومؤازرتهم.

واستمع الدكتور أشرف صبحي للاعبين خلال زيارة المعسكر مؤكدا ثقته في منتخب رفع الأثقال وقدرتهم على تمثيل مصر بالشكل المشرف في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتحقيق إنجاز كبير يليق بإسم مصر.

وشهدت الزيارة تواجد الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور عبدالأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة ، وفي حضور الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية.