أستراليا تنهي المعركة القانونية ضد X

أنهت الهيئة التنظيمية المستقلة للسلامة عبر الإنترنت في أستراليا محاولتها لإزالة مقطع فيديو عنيف من موقع X (تويتر سابقًا).

في الخامس عشر من إبريل، تعرض رجل دين للطعن في مدينة سيدني بأستراليا، ومثل بعض الحوادث المروعة الأخرى التي وقعت هذه الأيام، تم بث الحادثة على شبكة الإنترنت. طلبت الهيئة التنظيمية الوطنية الأسترالية، eSafety، من جميع منصات التواصل الاجتماعي إزالة الفيديو. بينما تدعي eSafety أن Meta وGoogle وTikTok وغيرها قد أزالته، فإن X يمنع المشاهدين الأستراليين فقط من الوصول إلى الفيديو - وهو أمر يمكن لشبكة VPN التحايل عليه بسهولة. عندما دفعت شركة eSafety إلى إزالتها بالكامل، وصف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة X، الطلب بأنه اعتداء على حرية التعبير، وقال إن قوانين دولة واحدة لا يمكنها السيطرة على العالم بأسره، حسبما أفاد The Register.

على الرغم من إسقاط المعركة ضد X، كررت eSafety أيضًا إحباطاتهم. وقالت جولي إنمان جرانت، مفوضة eSafety: "كان هدفنا الوحيد وتركيزنا في إصدار إشعار الإزالة هو منع هذه اللقطات العنيفة للغاية من الانتشار، مما قد يحرض على المزيد من العنف ويلحق المزيد من الضرر بالمجتمع الأسترالي". "معظم الأستراليين يقبلون أن هذا النوع من المواد المصورة لا ينبغي أن يتم بثه على التلفزيون، الأمر الذي يطرح سؤالا واضحا حول سبب السماح بتوزيعها بحرية والوصول إليها عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأي شخص، بما في ذلك الأطفال".

يشير جرانت إلى أن X قام بالفعل بإزالة مقطع فيديو على مستوى العالم يجمع هذا الهجوم مع حادثتي طعن أخريين. كما أنها تقدم تفاصيل عن سياسة العنف X التي عرضتها على المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي كدليل على أن المنصة يجب أن تزيل الفيديو بالكامل. "... خدمتنا لديها قواعد واضحة تحظر الكيانات العنيفة والكراهية، ومرتكبي الهجمات العنيفة، والخطاب العنيف، ووسائل الإعلام الحساسة وسياسة وسائل الإعلام الاصطناعية والمتلاعب بها،" ينص المقطع. "لتجنب الشك، نحن نلتزم بشكل صارم بسياساتنا المتعلقة بالمحتوى غير القانوني ونواصل إزالة المحتوى غير القانوني، بما في ذلك المحتوى الإرهابي، من منصتنا." ومن هذا المنطلق، وصفت إزالة الفيديو بأنه "طلب معقول" من X أن يلتقطه.