وزير الرياضة يزور معسكر منتخب التايكوندو في المركز الأولمبي

توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لزيارة تدريبات منتخب مصر للتايكوندو في المركز الأولمبي بالمعادي وذلك للإطمئنان على أخر التجهيزات والاستعدادات لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهد الدكتور أشرف صبحي اليوم مران منتخب التياكوندو وحرص على تحفيز لاعبي المنتخب ودعمهم من أجل تحقيق أفضل النتائج في دورة الألعاب الأولمبية باريس حيث إلتقى بالجهاز الفني والإداري والطبي وحرص على دعمهم خلال الزيارة التي قام بها اليوم.

ووعد الدكتور أشرف صبحي بتوفير كافة الاحتياجات لمنتخب التايكوندو وجميع اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من أجل رفع راية مصر عالية وتحقيق أفضل النتائج.

وشهدت الزيارة تواجد المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والعميد خالد محمود نائب رئيس اتحاد التايكوندو والمهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو ورئيس اللجنة الفنية والعقيد علاء الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو ،

ورافق وزير الشباب والرياضة في الزيارة كلا من الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية والأستاذ عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية والأستاذ عاطف حمودة مدير المركز الأولمبي بالمعادي وحضور والدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور عبدالأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة ، وفي حضور الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية.

خلال الزيارة، قام وزير الشباب والرياضة بمتابعة تدريبات اللاعبين واطلع على مستوى أدائهم وتحضيراتهم النهائية، معرباً عن فخره وتقديره للجهود التي يبذلونها في تمثيل وطنهم في أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية.