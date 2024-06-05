مصر تحصد المراكز الأولى في مسابقة هواوي العالمية

حصدت الجامعات المصرية عددًا من المراكز الأولى في مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023- 2024، التي أقيمت مؤخرًا في مدينة شينزن بالصين، وشارك بها أكثر من 170 ألف طالب من أكثر من 2000 جامعة وكلية يمثلون ما يزيد عن 80 دولة ومنطقة حول العالم.

حققت ثلاث فرق مصرية فوزاً مستحقاً في مجالات السحابة والحوسبة ومسابقة الابتكار، حيث حصل على المركز الأول في مجال السحابة: أمير محمد من جامعة المنصورة، وعمر أكرم من الكلية الكندية (CIC)، ومحمود همام من جامعة القاهرة.

كما جاء في المركز الأول في مجال الحوسبة: أحمد محمد إبراهيم من جامعة المنصورة، ويوسف محمود من جامعة 6 أكتوبر، وأميرة أحمد من جامعة القاهرة، كما فاز أيضا بالمركز الأول في مسابقة الابتكار فريق جامعة القاهرة الذي ضم كلا من أحمد مجدي وأحمد أيمن ومحمد عزت. كما حصل على المركز الثاني في مجال الشبكات: نادر محمد من جامعة السويس، وأحمد سعد من كلية الهندسة بنها، وعلاء عبد الفتاح من الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا.

جاء ذلك الفوز تحت تدريب وإشراف الدكتور أحمد عثمان من جامعة السويس، والدكتورة أسماء عتمان من المعهد القومي للإتصالات، والدكتور محمد الموجي من جامعة المنصورة، حيث شارك الطلاب برفقة مدربيهم في معسكر تدريبي مكثف للإعداد الشامل قبل سفرهم إلى الصين.

كما تم تكريم الدكتورة لمياء سعيد – الأستاذة في كلية طب أسنان في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بعد فوزها بالمركز الأول كأفضل مدرب على مستوى العالم “Most Valuable Instructor 2024” حيث أثبتت كفاءتها وتميزها بين مجموعة كبيرة من المدربين من مختلف أنحاء العالم.

في هذا الإطار، قال السيد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "نحن فخورون للغاية بالأداء الاستثنائي الذي أظهرته الفرق المصرية في مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعد انتصاراتهم خلال المسارات المختلفة للمسابقة شهادة على المواهب والقدرات الاستثنائية لشباب مصر."

وأضاف ليو: "تمثل مسابقة هواوي منصة لتطوير المهارات والابتكار المطلوبة للتميز في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سريع التطور، ومن خلال رعاية الجيل القادم من القادة الرقميين، نستثمر في النمو المستدام وتقدم هذا القطاع الحيوي، وبذلك يكون نجاح الفرق المصرية هو إنجاز رائع يؤكد على مكانة مصر كقوة صاعدة في ساحة التكنولوجيا العالمية."

قالت صرحت المهندسة أسماء سراج الدين، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر، إن التزام هواوي الراسخ بالتعاون مع الجامعات في جميع أنحاء مصر قد أثمر نتائج متميزة، كما يتضح من الأداء الاستثنائي للفرق المصرية في نهائي مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات."

وأكدت المهندسة أسماء سراج الدين عن التزام هواوي توفير تدريب شامل وتوجيه لإكساب هؤلاء الطلاب الموهوبين المهارات والمعرفة الأساسية والعقلية المستقبلية اللازمة للنجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الديناميكي. انطلاقًا من استراتيجية "عدم ترك أي فرد خلف الركب"، تعمل هواوي على تمكين الجيل القادم من القادة الرقميين في مصر من خلال أكاديميات هواوي الموجودة لتعليم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبالغ عددهم حتى الآن 100 أكاديمية في أكثر من 45 جامعة مصرية وخاصة وبعض الوزارات والهيئات الحكومية، وتم الوصول لأكثر من 35 ألف طالب وطالبة في كليات الهندسة وحاسبات ومعلومات، من بينهم أكثر من 10 آلف طالب حصلوا على شهادات هواوي الدولية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وعلم الشبكات، إضافة إلى تدريب أكثر من 1000 مدرب بين أستاذ ومدرس جامعي في مصر، وإيجاد فرصة عمل داخل مصر أو خارجها من خلال مؤتمر هواوي HiRE التوظيفي السنوي، الذي هو بمثابة همزة وصل بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وخريجي أكاديميات هواوي البرنامج التدريبي، وذلك في إطار الجهود لزيادة عدد المواهب المدربة وتجهيزهم لسوق العمل من أجل دفع عجلة التحول الرقمي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030.