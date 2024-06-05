اورنچ تطلق حملة واسعة بمشاركة الموظفين لزراعة الأشجار المثمرة

أطلقت اورنچ مصر حملة واسعة لزراعة الأشجار المثمرة في مصر ضمن برنامج "Engage for Change" الجديد الذي أعلنت عنه اورنچ العالمية في العديد من الدول التي تعمل بها في أفريقيا والشرق الأوسط حيث يركز البرنامج علي صنع فرص حقيقية لجميع موظفي مجموعة اورنچ من أجل المساهمة في مشاريع ذات تأثير مجتمعي وبيئي على مستوى أوسع من خلال توفير قوائم المشاريع القائمة وفرص للتطوع والشراكات المحتملة، ومساحات للمناقشة والتواصل.



وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة هذا العام والذي يركز على استصلاح الاراضي، ووقف التصحر والتكيف مع الجفاف وتقليل الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية، أطلقت اورنچ مصر حملتها للتشجير والتي بدأتها في مقرها الرئيسي بالقرية الذكية حيث تم زراعة أشجار الماهوجني الأفريقية حول المقر ومحيطه، وهي أشجار معروفة بفوائدها البيئية الكبيرة سواء كمصد للريح وخفض درجة حرارة الهواء في محيطها ومكافحة ملوثات الهواء.



وقد شارك في الفاعليات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاورنچ مصر المهندس ياسر شاكر وقيادات الشركة وذلك في إطار إلتزام اورنچ مصر بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تشجيع موظفيها على حماية البيئة وتحسين جودة الحياة في مصر.



كما استكمل فريقا كبيراً من موظفي اورنچ جهود التشجير بمدينة العبور حيث ساهموا في غرس المئات من أشجار الفاكهة المتنوعة وشاركوا بأنفسهم في جهود العناية بالأشجار تماشياً مع "شجرها" وهي مبادرة بيئية شبابية مصرية تستهدف نشر ثقافة زراعة أشجار الفاكهة في الشوارع والمدارس، والأماكن العامة، والشرفات، والأسطح.



أكدت تانيا أسمر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير والجودة والمناخ وحوكمة الشركات بشركة اورنچ مصر، أن المشاركة الكبيرة من موظفي اورنچ في هذه المبادرة تجسد التزامهم العميق تجاه حماية البيئة والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



كما أكدت "أن الحملة لا تقتصر فقط على زراعة الأشجار، بل تتضمن أيضًا مبادرات توعوية وتعليمية متنوعة أخرى بهدف نشر الوعي البيئي بين الموظفين والمجتمع المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بالتغير المناخي ومكافحة التلوث والحفاظ علي البيئة".