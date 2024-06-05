KONE وسفارة فنلندا يدعمان هدف تطوير المدن الذكية والمستدامة

استضافت شركة KONE Corporation، المتخصصة عالميا في مجال المصاعد والسلالم المتحركة، بالتعاون مع سفارة فنلندا في القاهرة فعالية أقيمت تحت عنوان 'التحول يبدأ الآن' احتفت بدور شركة KONE كشريك موثوق به للتنمية الحضرية الذكية والمستدامة.

كان العدد الكبير من الضيوف والمتحدثين الرئيسيين يضم ممثلين عن شركة KONE مصر والسفارة الفنلندية في القاهرة، حيث سلطوا الضوء على العلاقات الاقتصادية القوية والتعاون بين مصر وفنلندا.

قال بيكا كوسونين، سفير فنلندا في مصر، إن رؤية قيام شركة فنلندية باستخدام التقنية لخلق بيئات حضرية أفضل حول العالم هو أمر جدير بالثناء وملهم و إنه لشرف لي أن أشارك في استضافة هذا الحدث للاحتفال بشركة KONE مصر والتأكيد على تراثها الفنلندي من الابتكار والتميز " .

شدد أحمد فتحي الشاطر، المدير العام لشركة KONE مصر أن الجهود التي تبذلها الشركة تتماشى مع رؤية مصر 2030 ، مع التركيز على البنية التحتية الحضرية المستدامة ضمن أهداف التنمية الاستراتيجية للبلاد ، مضيفا أن KONE Egypt تضع نصب أعينها مساعدة المدن على النمو بشكل مستدام تماما مثلما تقود فنلندا الطريق في مجال الحياة المستدامة، حيث توفر شركة KONE حلولاً مبتكرة للحد من إنبعاثات الكربون طوال دورة حياة العميل بأكملها.”

وخلال الفعالية تم عرض أحدث تقنيات شركة KONE وخدماتها التي تتمتع بتصميم يعزز الحياة الحضرية حيث قام الحضور بتقديم عروض حلول للمباني الذكية تضم أنظمة المصاعد المتطورة، السلالم المتحركة الموفرة للطاقة وحلول البناء المتكاملة التي تسهم في الحد من البصمة الكربونية للبيئات الحضرية ، كما أبرزت العروض والشروح التفاعلية التزام شركة KONE بالابتكار والحلول التي تركز على العملاء.

وفي عام 2023، حققت الشركة هدفها عالميا بالحد من انبعاثات الكربون وذلك قبل 18 شهرًا من الموعد المحدد و بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت الشركة أفضل النتائج ضمن "القائمة المميزة" لمشروع الكشف عن الكربون البيئي العالمي غير الربحي لمدة 11 سنة متتالية.

وتابع فتحي: "تمتد مسؤوليتنا البيئية أيضًا لتشمل دورة حياة المنتج بأكملها – من التصميم والتصنيع إلى المعالجة بعد انتهاء عمل التشغيل، مع التركيز على الاستدامة والتحديث وإعادة التدوير".

كما أكدت الفعالية التزام شركة KONE بالاستدامة، بما في ذلك السلامة والجودة، فضلاً عن الأخلاق والامتثال. كانت بمثابة منصة للمثل المشتركة للتقدم التكنولوجي في مجال المصاعد والسلالم المتحركة.

ويتضمن تواجد شركة KONE الكبير في مصر العمل ضمن مشروعات رفيعة المستوى في العاصمة الجديدة ومدينة العلمين حيث تهدف حلولها إلى جعل المدن أكثر ذكاء واستدامة وأماكن أفضل للعيش فيها.