كولر يتوجه بطلب عاجل بعد عروض السعودية

توجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بطلب عاجل إلى إدارة النادي، وذلك بعد تلقيه عدة عروض سعودية الفترة الأخيرة.

وأنهالت عدة عروض سعودية وقطرية على المدرب السويسري مارسيل كولر خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته، وتحقيق المدرب العديد من البطولات مع الفريق الأحمر.



وطلب كولر زيادة راتبه من 180 الف دولار إلى 220 الف دولار شهريًا، وذلك بعد تلقيه عدة عروض خارجية للرحيل عن النادي الاهلي بأضعاف راتبه مع الفريق الأحمر.

وبدأت إدارة النادي الاهلي في مناقشة ملف تمديد عقد كولر لتحصينه من إغراءات الأندية الأخرى، وخاصة عروض الخليج.

ويستعد المارد الأحمر لمباراة فاركو المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق من 15 مباراة.

ونجح كولر في تحقيق ثمان بطولات مع النادي الاهلي منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأول الموسم الماضي، منها بطولتي دوري أبطال إفريقيا.