البحر الأحمر تستعد لإنطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد اليوم الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اجتماعاً تنسيقياً مع مديري الإدارات التعليمية عبر تقنية ( WebeX )، في حضور مصطفى عبده وكيل المديرية، وأحمد سعد مدير التطوير التكنولوجي، ومحمود تاج مدير إدارة الدعم والتواصل

وأكد وكيل الوزارة، تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارة التعليمية والتأكيد على تحرير أعضاء الغرفة إقرار بعدم وجود موانع حتى الدرجة الثانية وتكون مهام أعضاء الغرفة المــتـــابـــعـــة كالتالى :

_وصول كتيب المفاهيم و ملحقاتــه و عدم تداولـــة او تصويــره لسرية الورقة الامتحانية

_وصول كراسات الإمتحـــان وأوراق الإجابة لمقار اللجــان

_عودة أوراق الإمتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام و المراقبــــة .



_أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية

-لجان سير الإمتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها

ثانياً : الاجراءات الإحترازية والتعليمات العامـــة فى هذا الشـــــأن

• امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية..

و الوزارة حريصة على حصول كل طالب على حقه تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية

• توفير الهدوء داخل اللجان حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب

• منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان والتعامل مع الطلاب بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش

• التأكيد على توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب

وضرورة التنبيه بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه

• رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة لإتاحة الفرصة لكل طالب الإطلاع على المواد التي سيمتحن بها

-المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة

- السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول

• متابعة جاهزية الإستراحات وتوفير الإحتياجات والخدمات اللازمة للمعلمين

• مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها

• إستمرار المراجعات النهائية التى تقدمها المديرية كخدمة مميزة لأبنائنا الطلاب أثناء فترة الإمتحانات

• إستمرار المراجعات النهائية بالمديريات التعليمية أثناء فترة الإمتحانات

وأشار وكيل الوزارة إلي أنه

في ظل توجيهات اللواء عمرو حنفي

محافظ البحر الأحمر و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم (ومديرية أمن البحر الأحمر – الشئون الصحية – التأمين الصحي – مرفق الإسعاف - مديرية الكهرباء – التموين) كلاً في تخصصه حرصاً على المصلحة العامة، وتوفير حالة من الأمــــان للطلاب .



وأكد أنه يتم عقد اجتماع أعضاء اللجنة الثلاثية برئاسة رئيس اللجنة الثلاثية و توزيع المهام والأدوار على كل عضو و الإفادة بالمحضر والعمل المكلف به، مشيرا إلى السماح لمسئولي الأمن المدرسي للمرور والإشراف على المنشآت التعليمية و لجان الثانوية العامة مع مراعاة عدم دخول اللجان اثناء عقد الإمتحان، ويكون الدخول قبل موعد بدء الامتحان يومياً وذلك لمتابعة تفعيل الاجراءات الوقائية و الاحترازية

وشدد على متابعة استلام وتسليم خطابات الندب لامتحانات الشهادة الثانويـــة و خــاصــة الإعتـــــذارات و إعداد بيــان يومي بذلك وكيفية التعويض فى حالة وجود عجز، متابعة تجهيزات المدارس التي ستكون بها مقار لجان الثانوية العامة مع مراجعة كافة إجراءات أمـن وسـلامة الطــلاب و هيئات التعليم بمدارس لجان سير الامتحان و مدى جاهزية المدرسة من مرافق و أثاث وتليفونات أرضية، واعادة تجهيز و تنظيف وتطهير الإستراحات المستخدمة لإمتحانات الدبلومـــــات الفنية، والتي مقرر لها استخدامها كإستراحات لإمتحانات الثانوية العامة وفق القرارات الواردة في هذا الشأن مع التأكيد على القوة الإستيعابية المقررة لفتح إستراحات أخرى.

ولفت إلى أنه يتم تسليم العصا الإليكترونية من رؤساء لجان إمتحانات الدبلومات الفنية لرئيس لجنة الثانوية العامة لإستخدامها في اللجنة، مؤكدًا بالتنبيه على رئيس اللجنة بالإنتهاء من أعمال فرش اللجان الفرعية (الحجرات ) وتجهيزها قبل عقد الإمتحان بيوم واحد .

وناشد الطلاب بضرورة التعاون التام مع المسئولين باللجنة، والإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية وكذلك الحفاظ على الكراسات الإمتحانية وكتيب المفاهيم، وعمل مظلات أمام مدخل كل لجنة سير بالإضافة إلى الإنتظار في الظل للوقاية من حرارة الشمس، عمل الحواجز الأمنية اللازمة لتنظيم عملية الدخول، وإنتهاء اجراءات كشف العصا الإليكترونية و تسليم متعلقاتهم الشخصية، رفع أي مخلفات او رواكد في محيط لجان الإمتحانات وعدم تواجد الباعة الجائلين

للحفاظ على الهدوء و زيادة تركيز الطلاب فى أدائهم الإمتحانات .

