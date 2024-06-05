سامسونج تدمج ميّزات Galaxy AI في ساعتها الجديدة

دشّنت سامسونج مؤخراً حقبة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة، وذلك مع إطلاق سلسلة Galaxy S24، والتزامها بتوفير ميّزات Galaxy AI عبر مجموعة أوسع من أجهزتها المتنوعة. وتأكيداً على ذلك؛ تُتيح سامسونج اليوم ميّزات Galaxy AI ضمن ساعتها الجديدة Galaxy Watch، مما يُسهم في تعزيز وإثراء وظائف الصحة واللياقة البدنيّة التي تتمتع بها. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز وتطبيق Samsung Health ؛ تستعد سامسونج لإنشاء بعض التجارب الصحية الأكثر خصوصية وأمانًا حتى الآن.

رؤى عميقة وتحفيز مستدام بفضل الذكاء المتطور

كرست سامسونج جهودها لتطوير تجربة الصحة والعافية، من خلال الاستفادة من البيانات والرؤى الهادفة والقابلة للتنفيذ لتعزيز فهم الأنماط الصحية. ومن خلال دمج ميّزات Galaxy AI مع تطبيق Samsung Health، ستوفر الوظائف الجديدة رؤى صحية شاملة ودعمًا تحفيزيًا لتعزيز الرفاهيّة اليومية. تُتيح ميزة Energy Score فهمًا شاملاً لحالتكم اليومية من خلال تحليل مقاييس الصحة الشخصية مثل النوم والنشاط ومعدل ضربات القلب، مما يمكّنك من إدارة يومك بكلّ ثقة. بالإضافة إلى ذلك، فيما تساعدك ميزة Wellness Tips في تحقيق أهدافك الصحية من خلال تقديم تصوّرات ونصائح تحفيزية وإرشادات تتماشى مع أهدافك المحددة.

نتائج أكثر دقّة وموثوقيّة

تعمل المقاييس الصحية الدقيقة والشاملة بمثابة الركيزة الأساسيّة للتجارب الصحية الذكية المتفوقة. وبفضل الخوارزميات الصحية المحسّنة حديثًا وأدوات التتبع المتقدمة، يمكن للمستخدمين توقع رؤى أكثر شمولاً وتخصيصًا وقابلة للتنفيذ عند دمجها مع الذكاء الاصطناعي. وإدراكًا لأهمية النوم المريح أثناء الليل، تعمل سامسونج على تحسين خوارزمية الذكاء الاصطناعي الخاصة بالنوم sleep AI algorithm لتقديم تصوّرات تفصيلية إضافية حول أنماط النوم. بدورها توفر مؤشرات النوم المقدمة حديثًا لـ Sleep Insights للمستخدمين تحليلاً أكثر شمولاً ودقة لجودة النوم، مما يتيح فهمًا أفضل لأنماط النوم وتأسيس عادات صحية. تشمل هذه المقاييس الإضافية الحركة أثناء النوم، والوقت الذي تقضيه في السرير، ومعدل ضربات القلب أثناء النوم، وتقلب معدل ضربات القلب أثناء النوم، ومعدل التنفس أثناء النوم، لتتكامل مع المقاييس المدعومة مسبقًا مثل وقت النوم، ودورة النوم، ووقت الاستيقاظ.

كما توفر أحدث ميزات اللياقة البدنية تقييمات ذكية وسلسة للقدرات البدنية للحصول على تدريب أكثر تخصيصًا، على غرار تلك التي تقدمها عادةً المعدات المتطورة للغاية. وبالإضافة إلى مستويات شدة الجري الخمسة لمنطقة معدل الصحة المخصصة، فإنّ المقاييس التفصيلية الجديدة لمناطق معدل ضربات القلب للعتبة الهوائية Aerobic Threshold (AT) والعتبة اللاهوائية Anaerobic Threshold (AnT) ، تدعم الجري الفعال مع تحليل الأداء بسرعة. كما يمكن لراكبي الدراجات حساب مقاييس قوة العتبة الوظيفية Functional Threshold Power (FTP) بكفاءة خلال 10 دقائق فقط والحصول على تدريب احترافي باستخدام مؤشر طاقة مخصص يعتمد على تحليل البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء. وتتيح أدوات تتبع اللياقة البدنية مراقبة مريحة للتدريبات ومستوى التقدم. ومع ميزة Workout Routine الجديدة، يمكن للمستخدمين الجمع بين التمارين المختلفة للحصول على تدريب شخصي، والتنقل بين هذه التمرينات بسلاسة دون انقطاع. وباستخدام أداة Race، يُمكنك الارتقاء بمستوى أدائك ومراقبة التقدّم أثناء الجري أو ركوب الدراجة، حيث تتيح هذه الأداة المقارنة بين الأداء الحالي والماضي على نفس المسارات.

وقال جونهو بارك، نائب الرئيس، ومدير فريق تخطيط منتجات منظومة Galaxy، في وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة لدى سامسونج: "من خلال توسيع قدرات Galaxy AI في منظومتنا، فإننا نهدف إلى فتح آفاق وفرص جديدة، وتمكين المستخدمين بالمزيد من الخصوصيّة والذكاء من خلال تجارب محسنة ومتصلة. إن دمج ميزات Galaxy AI في ساعة Galaxy Watch هو مجرّد البداية لهذه المبادرة، ونتطلّع للكشف عن عمليات تكامل إضافية عبر مجموعة منتجات Galaxy الخاصة بنا في المستقبل القريب".

وستتوفر هذه الميّزات الجديدة في تشكيلة Galaxy Watch المقبلة من خلال واجهة One UI 6 Watch، المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا العام. وستتاح الفرصة لمجموعة مختارة من مستخدمي Galaxy Watch لتجربة Beta بدءًا من شهر يونيو. ويمثل هذا مجرد لمحة عما يتوفّر في متجر سامسونج، كما تتطلّع الشركة إلى عرض الإمكانات الكاملة لـ Galaxy AI جنبًا إلى جنب مع ترقيات الأجهزة المتقدمة المتصلة مع سلسلة Galaxy Watch الجديدة.

