محرم وشركاه تتعاون مع الجمعية الأفريقية للرعاية الصحية والدواء

أعلنت مجموعة محرم وشركاه (M&P)، المجموعة المتخصصة في السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الأفريقية للرعاية الصحية والدواء.

يهدف البروتوكول لتطوير نظم الرعاية الصحية وتوطين صناعة الدواء في أفريقيا، بالإضافة لتحسين قدرة المواطنين على الوصول لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وتعزيز التنمية الصحية المستدامة في القارة.

تم التوقيع على البروتوكول على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي صحة أفريقيا Africa Health ExCon الذي أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024.

قالت هالة عبد الودود، الرئيس التنفيذي لمجموعة محرم وشركاه (M&P): "أصبح مؤتمر الصحة الأفريقي Africa Excon من أهم المنصات الإقليمية للرعاية الصحية على مستوى القارة الأفريقية، واليوم شرفنا بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع الجمعية الأفريقية للرعاية الصحية والدواء، لتحسين وتعزيز نظم الرعاية الصحية في أفريقيا من خلال تطوير بنية تحتية صحية قوية ومستدامة، والسعي لتوفير الدواء بأسعار مناسبة وبنوعية عالية الجودة من خلال بناء قدرات التصنيع المحلية وغيرها من الأهداف.، إن الخبرة الكبيرة وشبكة العلاقات الواسعة التي تتمتع بها مجموعة محرم وشركاهM&P تتيح لنا تحقيق أهدافها المشتركة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأخوة العرب والأفارقة"

و أضاف الدكتور سامر الرفاعي، أمين عام الجمعية الأفريقية للرعاية الصحية والدواء: "يعزز هذا البروتوكول الذي وقعناه مع مجموعة محرم وشركاه جهود الجمعية الأفريقية للرعاية الصحية والدواء، والتي تستهدف تطوير منظومات الرعاية الصحية في الدول الأفريقية، وحصول أكبر عدد ممكن من المرضى على الدواء وخدمات صحية عالية الجودة، خاصة وأن المجموعة تتمتع بتواجدها القوي وشبكة علاقاتها الواسعة في الشرق الأوسط وأفريقيا"

ستقوم مجموعة محرم وشركاهM&P في إطار هذا البروتوكول بدعم تطوير السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بنظم الرعاية الصحية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال الرعاية الصحية، وتوفير آليات لتسهيل التعاون وتنسيق الجهود في التواصل مع الجهات الطبية المقدمة للخدمات العلاجية والرعاية الصحية، وترشيح الكيانات الدولية القادرة على تطوير نظم الرعاية الصحية في أفريقيا، وتوفير التدريب والدعم الفني للدول الأفريقية.

