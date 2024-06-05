تخصيص 193 مسجد و9 ساحات بالبحر الأحمر لأداء صلاة عيد الأضحى

أنهت مديرية أوقاف البحر الأحمر، استعدادها لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك حيث تم تجهيز 193 مسجدًا و9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتعيين إمام أساسي وآخر احتياطي.

وقال الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن مساجد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك التي تم تخصيصها عددها 193 مسجدًا و9 ساحات موزعة بمعدل 106 مساجد في الغردقة، و18 مسجدًا في رأس غارب، و17 مسجدًا في سفاجا، و18 مسجدًا في القصير، و9 مساجد في مرسى علم، و24 مسجدًا في حلايب وشلاتين، وساحتين بغارب، وساحة بسفاجا، و3 بالقصير، وساحة بحلايب وساحة بالشلاتين، بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشار السباعى، إلى بدء حملات تطهير المساجد بالمدن نهاية الأسبوع الجارى استعدادا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك .

يأتي ذلك في ضوء الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة،

تم تسليم 4 طن سلع تموينية عبارة عن 2طن أرز و 2طن سكر لمديرية التضامن بالبحر الأحمر، في حضور الشيخ هاني عنتر السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر و عمر الأمين وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالبحر الأحمر، وأحمد الساعي مدير عام فرع الشركة القابضة لتجارة الجملة بالبحر الأحمر، والشيخ عبدالباسط عثمان أحمد مدير شئون الإدارات بالمديرية.



وقد تم توجيه هذه المواد الغذائية لتحسين أوضاع الأسر الأولي بالرعاية وتقديم الدعم لهم .