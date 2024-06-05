إستمرار حملات الرصد وإزالة 4 حالات مخالفة بناء بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات المتابعة والرصد لكافة أشكال التعديات وأي تعديات أو مخالفة بناء للتعامل معاها بكل حزم وإزالتها في مهدها والعمل على تطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي.

وأسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات مخالفة بناء بحي شرق خلال تلك الحملات لافتاً إلى شن حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ أعمال إزالة لـ 4 حالات تعدي ومخالفة بناء بنطاق حي شرق حيث تم إزالة سقف الدور السابع والثامن وأعمدة الدور الثامن العلوي ومصادرة مواد البناء بشارع رياض حارة الجمال أمام الموازين ، وإزالة سقف الدور الثالث العلوي بمنطقة الوليدية خلف سور جامعة الأزهر وإزالة أعمدة الدور الرابع العلوي بشارع تقسيم الأمريكان ، وإزالة الدور الأرضي حتي منسوب السقف بمنطقة العقول بالوليدية وذلك خلال حملات بإشراف سيد عبدالجواد رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم ابرهيم نائبي رئيس الحي وبمشاركة قسم اشغالات الحي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتعدين والمخالفين لقوانين مخالفة البناء والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس