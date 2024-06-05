محافظ أسيوط يعلن جدول أعمال القوافل العلاجية المجانية لشهر يونيو 2024

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن القوافل الطبية المجانية الشاملة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، اختتمت فعاليتها اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 والتي استمرت لمدة يومين بقرية العتمانية التابعة لمركز البداري، على أن تستمر بباقي القرى في المراكز على مستوى المحافظة حسب الجدول المعد خلال شهر يونيو، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن القوافل العلاجية انطلقت في 1 يونيو الجاري وتستمر لمدة شهر لتقديم خدماتها لمواطني القرى بـ 4 مراكز على مستوى المحافظة لتوفير الرعاية الحية لهم حيث بدأت القوافل بالكشف على مواطني قرية التضامن بمركز البداري يومي السبت والأحد الماضيين 1و2 يونيو بعدها بقرية العتمانية بالبداري يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 يونيو وتواصل تقديم خدماتها الطبية يومي السبت والأحد 8 و9 يونيو بقرية نجع الجزيرة بالبداري بعدها تتوجه لمركز ساحل سليم لتقدم خدماتها بقرية تاسا يومي الاثنين والثلاثاء 10و11 يونيو ثم قرية دير تاسا يومي الأربعاء والخميس 12و13 يونيو ثم تنتقل القافلة لمركز أسيوط وتقدم الخدمات العلاجية لأهالي قرية المطيعة يومي السبت والأحد 22 و23 يونيو وتختتم القافلة أعمالها بمركز أبنوب يومي الاثنين والثلاثاء 24و25 يونيو بقرية العطيات ثم يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يونيو بقرية الشانبلة التابعة لمركز أبنوب.

كان اللواء عصام سعد، قد تلقى تقريرًا بخطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة خلال شهر يونيو 2024 ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.