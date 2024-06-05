إم إنْ تي حالًا تفوز بجائزة أفضل شركات التكنولوجيا المالية ابتكارًا

أعلنت MNT-Halan/ إم إنْ تي-حالًا، أول شركة يونيكورن ناشئة في مصر، والشركة الرائدة والأسرع نموًا في مجال التكنولوجيا المالية، عن فوزها بجائزتي أكثر شركات التكنولوجيا المالية ابتكارًا في منطقة الشرق الأوسط وأكثر شركات التكنولوجيا المالية ابتكارًا في أفريقيا، ضمن جوائز جلوبال فاينانس العالمية.

تُعد MNT-Halan الشركة الوحيدة التي تحصد جائزتين من إجمالي 18 جائزة في هذه الفئة، حيث فازت الشركة بهاتين الجائزتين الرفيعتين جنبً إلى جنب مع عدد من كبرى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في العالم مثل Revolut وبنك أوف أمريكا وبنك HSBC ، وشركة Santander و بنكCIB ، الذي سبق وفاز بها مرتين في 2019 و 2021 .في عام 2019، تم تكريم بنك CIB كأكثر بنك رقمي مبتكر من قبل مجلة Global Finance، وفي عام 2021 حصل البنك على جائزة أكثر بنك مبتكر في جوائز التمويل المستدام لمجلة Global Finance.

يشار إلى أن مجلة جلوبال فاينانس المالية العالمية المانحة لهذه الجوائز، تأسست عام 1987 في الولايات المتحدة الأمريكية وتتخذ من نيويورك مقرًا لها، حيث تمثل المجلة أحد أهم الإصدارات العالمية المتخصصة التي يطلع عليها كبار المستثمرين الدوليين، كما تمثل جوائزها معيارًا رفيع المستوى للتميز في مجتمع المال والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي.

قال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan: "إنّ تكريم شركة MNT-Halan من قِبل جوائز جلوبال فاينانس العالمية يمثل شرفًا كبيرًا لنا، وهو ما يحفزنا على مواصلة الابتكار من قلب القارة الأفريقية والشرق الأوسط، في إطار سعينا لتحقيق التمكين المالي لملايين المواطنين في مصر والمنطقة، ومنحهم الحرية المالية في إتمام معاملاتهم، وبهذه المناسبة، اتوجه بخالص الشكر والتقدير لزميلي أحمد محسن، الشريك المؤسس لشركتنا، ولجميع العاملين فيها، وكذلك لحملة أسهم الشركة على دعمهم الدائم لنا"

و يضيف جوزيف جيارابتو، مؤسس ومدير تحرير جلوبال فاينانس: "تلعب ابتكارات التكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في مساعدة البنوك والمؤسسات المالية على اكتساب العديد من المزايا التنافسية التي تضمن لها التفوق على منافسيها، فمن خلال اعتمادهم على أحدث الابتكارات التكنولوجية والتفكير الإبداعي، تمكن الفائزون بجوائز جلوبال فاينانس هذا العام من تطوير حلول ثورية غير مسبوقة للتخلص من التحديات التي تواجه المستهلكين وتقديم تجارب مستخدم استثنائية وسلسة".