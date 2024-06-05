سامسونج ترفع دعوى قضائية ضد Oura لمنعها من مقاضتها بشأن Galaxy Ring

رفعت سامسونج دعوى قضائية ضد Oura لمحاولة تجنب نزاعات الملكية الفكرية مع اقتراب إطلاق Galaxy Ring. تشير الدعوى إلى أن Oura استخدمت محفظة براءات الاختراع الخاصة بها لمقاضاة المنافسين الأصغر حجمًا في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء، وألمحت إلى أنها قد تفعل الشيء نفسه ضد شركة Samsung الأكبر حجمًا. مرحبًا بكم في العالم الحديث الغريب للشركات الكبرى التي تقاضي الشركات الناشئة لمنعها من رفع دعاوى خاصة بها.

وجاء في الدعوى القضائية التي نشرتها The Verge لأول مرة: "تُظهر تصرفات Oura وتصريحاتها العامة أن Oura ستواصل التأكيد على انتهاك براءات الاختراع ضد الداخلين الآخرين إلى سوق الحلقات الذكية في الولايات المتحدة، بما في ذلك Samsung". "كان رد Oura الفوري على الإعلان عن Galaxy Ring هو الإشارة إلى القوة المزعومة لمحفظة الملكية الفكرية الخاصة بها."

تزعم الدعوى القضائية أن Galaxy Ring لا ينتهك براءات اختراع Oura. ومع ذلك، في تبرير دعواه، فإنه يضع نمطًا لما يعتبره حماية صارمة للملكية الفكرية من قبل الشركة الفنلندية الناشئة. وهو يسرد الحالات التي رفعت فيها Oura دعوى قضائية ضد منافسين أصغر مثل Ultrahuman وCircular وRingConn "بمجرد دخولهم السوق الأمريكية، أو حتى قبل ذلك".

تشير الوثيقة أيضًا إلى قيام Oura بجولة إعلامية مباشرة بعد إعلان Galaxy Ring، مروجًا لـ "أكثر من 150 براءة اختراع" للشركة. وهو يستدعي على وجه التحديد الاقتباسات المتعلقة ببراءات الاختراع التي نشرتها TechCrunch ومقابلة CNBC حيث ألمح توم هيل الرئيس التنفيذي لشركة Oura إلى أن الشركة قد تستخدم محفظة IP الخاصة بها ضد Samsung.



يحاول الملف القانوني لشركة Samsung بشكل أساسي تصوير Oura على أنه متصيد براءات الاختراع، مدعيًا أن العديد من نزاعات براءات الاختراع الخاصة بالشركة الفنلندية كانت تتعلق بميزات مشتركة بين فئة الحلقات الذكية بأكملها، مثل الإلكترونيات وأجهزة الاستشعار والبطارية والنتائج التي تزن المقاييس الصحية. ويستحضر هذا النهج ذكريات نزاعات براءات الاختراع القديمة بين سامسونج وأبل. كان الموضوع المشترك في تلك المعارك التي استمرت عقدًا من الزمن في قاعات المحكمة هو اتهام سامسونج لشركة تصنيع iPhone بحيازة براءات اختراع زائفة لم يكن من المفترض منحها أبدًا لأنها استخدمت تقنيات أو أساليب واضحة تتقاسمها الصناعة بأكملها. (لقد كانت نتائجها مختلطة في تلك الحالات).



رفعت سامسونج دعوى قضائية جديدة ضد Oura في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، قسم سان فرانسيسكو. يقع مقر Oura في فنلندا ولكن لديها جناح أمريكي لعملياتها يقع في ولاية ديلاوير، بما في ذلك مكاتب في سان فرانسيسكو تضم أكثر من 50 موظفًا.

وتكشف الدعوى القضائية عن تفاصيل إضافية حول Galaxy Ring من سامسونج، والذي عرضته الشركة لأول مرة في عرض في يناير قبل الكشف عن النماذج المادية في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في فبراير. وتقول الوثيقة إن سامسونج انتهت من تصميم Galaxy Ring فقط في "منتصف مايو 2024" وتخطط لدخول الإنتاج الضخم في منتصف يونيو.

وتضيف أن Galaxy Ring سيصل إلى الولايات المتحدة "في أغسطس أو حوالي ذلك العام من هذا العام"، وهو ما يتماشى مع التوقعات بأن الشركة ستطلقه في حدث Unpacked الصيفي.