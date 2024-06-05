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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

روحانيات دينية على مسرح معهد الموسيقى العربية

فرقة الإنشاد الديني
فرقة الإنشاد الديني

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الإنشاد الدينى، ضمن فعاليات الثقافة المصرية الهادفة لتقديم مختلف ألوان التراث بقيادة المايسترو عمر فرحات. 

يقام الحفل في الثامنة والنصف مساء الخميس 6 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية 

برنامج الابتهالات الدينية على مسرح معهد الموسيقى العربية 

يتضمن البرنامج مجموعة من الأناشيد والابتهالات والتواشيح لكبار الملحنين منها عليك صلاة الله وسلامه لـ فريد الأطرش، بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق، يا صاحب النور لـ مرسى الحريرى ، وديلى سلامى ورايحة فين يا حاجة من التراث ، روح الوجود ورايحين عند النبى لـ أحمد عبد الله ، الله أكبر كبيراً و أم النبى لـ جمال سلامة ، يا رايحين للنبى الغالى وربى سبحانك دوماً لـ رياض السنباطى ، التكبيرات إعداد محمود الوزيرى ، قسما بنور المصطفى لـ محمد عبد الله ، نفسى ومنى عينى وحبيبنا يا محمد لـ طارق فؤاد ، مولاى لـ بليغ حمدى ، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى أداء أحمد العمرى ، أحمد حسن ، طه حسين ، تامر نجاح ، محمد البحيرى ، أشرف زيدان ، سماح عباس، ولاء رميح.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا علي مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

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