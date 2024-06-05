تزامنا مع الحج.. "طلاء أبيض" لتبريد محيط مسجد نمرة

أنهت الهيئة العامة للطرق السعودية، الأربعاء، طلاء الأسطح الأسفلتية للمنطقة المحيطة لمسجد نمرة بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة.

وتعمل التقنية الحديثة، التي عملت عليها الهيئة العامة للطرق في تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علميا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بنحو 20 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق عبدالعزيز العتيبي أن تطبيق تقنية تخفيض درجة حرارة الأسطح الإسفلتية، بواسطة انعكاس أشعة الشمس، يأتي بالشراكة مع عدد من الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج، بهدف الإسهام في تخفيف درجات الحرارة، حيث كانت العام الماضي التجربة ضمن مناطق محددة، وذلك في طرق المشاة المؤدية لرمي الجمرات بالمشاعر المقدسة التي ترتفع بها درجات الحرارة، ونجحت التجربة بخفض درجة الحرارة من 12 إلى 15 درجة مئوية، حيث تم هذا العام توسع التجربة لتغطي المنطقة المحيطة بمسجد نمرة بحول 25 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن آلية تبريد الطرق، تجري علميًا عبر عكس أشعة الشمس وتقليل درجات الحرارة خلال النهار والليل، ويسعى المنتج المستخدم إلى إيجاد بيئات أكثر راحة وأسهل في أماكن المشاة، رغبةً في إيجاد بيئة صحية وجودة حياة أفضل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

أكثر من 74 مليون مصل في المسجد النبوي خلال الربع الأول من العام الجاري

استقبل المسجد النبوي الشريف 74 مليونا و581 ألفا و578 مصليًا خلال الربع الأول من عام 2024، فيما بلغ عدد زائري النبي "صلى الله عليه وسلم" وصاحبيه رضي الله عنهما 7 ملايين و228 ألفا و976 زائرًا، وبلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة 3 ملايين و186 ألفا و367 مصليًا.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي تواصل سعيها الحثيث على تقديم منظومة خدمات متكاملة وتوفير كل ما من شأنه راحة الزوار والمصلين.

وفي السياق ذاته، يُمكُن تطبيق "نسك" الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول للحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية؛ لضمان توفير أجواء روحانية، وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع تطبيق "توكلنا" للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

كما يُسهّل التطبيق حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.

وتتيح منصة "نسك" للراغبين في أداء العمرة أو الزيارة، حجز الباقات والبرامج إلكترونيًا، كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيا على المعتمرين والزوار.