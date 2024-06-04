كاسبرسكي: شركات المنطقة تواجه تحديات كبيرة في بناء وصيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

وفقاً لاستطلاع جديد من كاسبرسكي، افادت بأن أكثر من ثلث (39%) الشركات الموزعة جغرافياً في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا (META) أن اهتمامها الأول هو بناء وصيانة بنية تحتية متماسكة لتكنولوجيا المعلومات عبر مواقع متعددة. بينما تعتبر 23% منها أن ضمان حماية شاملة للمعلومات لجميع مكاتبها يمثل التحدي الأكثر أهمية.

يقدم تقرير كاسبرسكي الأخير بعنوان «إدارة الأعمال الموزعة جغرافياً: التحديات والحلول» نظرة أعمق على تحديات أمن الشبكات والمعلومات التي تواجهها الشركات الموزعة جغرافياً، ويسلط الضوء على الحلول التي تستخدمها المؤسسات للتغلب على هذه الصعوبات.

وفقاً لهذا التقرير، أعطى غالبية المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا الأولوية للجوانب التقنية عند الحديث عن التحديات الرئيسية التي يواجهونها أثناء إدارة الشركات الموزعة جغرافياً. فقد قال 39% من بين المشاركين في الاستطلاع أن بناء وصيانة بنية تحتية متماسكة لتكنولوجيا المعلومات عبر مواقع متعددة هو شاغلهم الرئيسي، في حين ذكر 23% منهم أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان أمن المعلومات الشامل عبر جميع الأصول والعمليات.

عند أخذ قضايا البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات بعين الاعتبار، يرى 40% من الخبراء أن اكتشاف الحوادث والاستجابة يمثل عقبة أساسية عند معالجة مشكلات الأمن السيبراني عبر مواقع متعددة. بينما يعاني أكثر من ثلث المستطلعة آرائهم عند تطبيق إجراءات أمنية فعالة (37%) وبناء سياسة أمنية متماسكة (37%).

تضمنت المشاكل التقنية الأخرى المذكورة أموراً مثل صعوبة إنشاء ودمج مواقع جديدة في الشبكة الحالية، والتكاليف المرتفعة لتوظيف عاملي تكنولوجيا المعلومات، بجانب مجموعة متباينة من أدوات إدارة الأمن، وأوقات التعافي الأطول بعد فشل النظام كذلك.

علّق مكسيم كامينسكي، مدير تطوير الأعمال في خدمة الوصول الآمن لدى كاسبرسكي، قائلاً: «تظهر الأرقام المستقاة من بحثنا أن توفير شبكة متسقة وتقديم أمن المعلومات عبر مكاتب متعددة متفرقة جغرافياً هي مهام شاقة للمؤسسات المتوزعة. حيث يمكن للوائح والتشريعات المحلية، وتفاوت الموارد والخبرات في مقار الشركات ومكاتبها الفرعية، إلى جانب الافتقار إلى أدوات فعالة للشبكات والأمن السيبراني، أن تضع عبئاً كبيراً على هؤلاء المتخصصين الذين يحاولون تبني معايير أمنية موحدة وتكوين متسق للشبكة والحفاظ على ذلك. ولمواجهة هذا التحدي، يجب على الشركات استخدام الحلول التي تتيح إدارة الشبكة مركزياً، وآلياً، وتوفير حماية شاملة لجميع المكاتب، بغض النظر عن موقعها.»

لحماية الشركات الموزعة جغرافياً من التهديدات السيبرانية وتقليل احتمالية حدوث مشاكل في الشبكة، يوصي خبراء كاسبرسكي باستخدام:

حلول متخصصة مثل حل Kaspersky SD-WAN ،لإدارة شبكة المؤسسة بالكامل من وحدة تحكم واحدة، وذلك. حيث يُقرّب هذا الحل قنوات الاتصال المنفصلة ووظائف الشبكة عبر الشركات، مما يسهل بناء شبكات موثوقة ويتيح الاتصال بالفروع الجديدة عن بُعد.

استخدم الحلول المركزية والآلية لضمان الحماية السيبرانية الشاملة لجميع أصول الشركة وعملياتها في المقر الرئيس.

