فيرتف تكشف عن مجموعة من حلول الطاقة والتبريد لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة فيرتف- Vertiv المزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال اليوم، إطلاقها مجموعة جديدة من حلول البنية التحتية لمراكز البيانات عالية الكثافة لتلبية المتطلبات الكبيرة لعمليات الطاقة والتبريد الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا الإعلان في وقت تستمر فيه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء في إحداث تحولات ملحوظة على مستوى مراكز البيانات. وصممت شركة "فيرتف" حلول Vertiv™ 360AI الجديدة والمتوفرة الآن في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) لتسريع عمليات نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع تصاميم تتنوع بين حلول رفوف الخوادم للمشاريع التجريبية وحلول نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حافة الشبكة وحلول مراكز البيانات المتكاملة للتدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتسارعة إلى زيادة الطلب على نحو غير مسبوق على حلول الطاقة والتبريد ، حيث من المتوقع أن تصل كثافة الحامل إلى 500 كيلوواط لكل رف، ونتيجة لذلك، أصبح تصميم ونشر البنية التحتية الحيوية للطاقة والتبريد أكثر تعقيداً. وتأتي مجموعة حلول Vertiv 360AI لتوفر وسائل سهلة وبسيطة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتبريد البنية التحتية ذات الصلة، مع مجموعة كاملة من حلول الطاقة والتبريد والخدمات التي تعمل على إيجاد حلول للتحديات المعقدة التي قد تفرضها ثورة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن حلول Vertiv 360AI تصاميم تم التحقق من فعاليتها وحلول مصممة مسبقاً لتعزيز الاستفادة من خبرات "فيرتف" الواسعة والتخلص في الوقت نفسه من التعقيدات المرتبطة بدورات التصميم.

قال كارستن وينثر، رئيس شركة "فيرتف" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "بعد الإطلاق الناجح في أمريكا الشمالية، يسرنا أن نضع مجموعة حلول Vertiv 360AI الجديدة في خدمة العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتمكينهم من تنفيذ استراتيجيات اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث توفر هذه الحلول نهجاً سلساً ومبسطاً للبنية التحتية القابلة للتطوير لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة التحديات الاستثنائية التي تفرضها الحوسبة عالية الأداء. وقد تم تصميم حلول Vertiv™ 360AI للمساعدة في تسريع عمليات التحديث لمراكز بيانات المؤسسات ومراكز البيانات المبردة بالهواء في حافة الشبكة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع جديدة واسعة النطاق".

وتوفر المجموعة الجديدةVertiv™ 360AI أيضاً حلولاً معيارية مسبقة الصنع لتمكين العملاء من نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون عناء وتقليل أعباء العمل الحالية مع ضمان عدم شغل مساحة واسعة. ويمكن لحلول Vertiv 360AI الأولية تعزيز عمليات الطاقة والتبريد بما يزيد عن 130 كيلووات لكل حامل خادم، إلى جانب تصاميم متطورة لدعم عمليات التوسع والتحديث.

وسوف يتم الإعلان عن مجموعة الحلول الجديدة Vertiv 360AI في مؤتمر داتا كلاود العالمي 2024 الذي يعقد يومي 5-6 يونيو المقبل في مدينة كان بفرنسا، وخلال الحملة الترويجية لابتكار حلول الذكاء الاصطناعي من فيرتف Vertiv AI Solutions Innovation في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.