أهداف التنمية المستدامة بعيون فنية في معهد ثربانتس

يفتتح المركز الثقافي الإسباني (معهد ثربانتس) بالقاهرة، معرض أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء 5 يونيو الجاري، في مقر معهد ثربانتس بالقاهرة. ويستمر المعرض حتى 4 يوليو المقبل. وتنعقد فعالية الافتتاح بحضور جماهيري ودبلوماسي.

ويتضمن المعرض 17 عملاً فنياً بصرياً بمنظور سبعة عشر فناناً من المكسيك، وإسبانيا، وفنزويلا، والأرجنتين، وتشيلي، وأوروجواي، بالاعتماد على تقنيات رقمية وفنية مختلفة، يعبر كل منهم على أحد أهداف الاستدامة. وقد وقع الاختيار على الأعمال المشاركة من خلال مشروع "صالون المكسيك الكبير"- وهو مشروع مستقل يجمع عمله بين تنسيق وإدارة عمل الرسامين والوكالة الإبداعية.

يصاحب الافتتاح لقاء مع هنا التهامي، مسئولة الشراكة والتوعية بمبادرة "فيري نايل"، التي ستعرض بعض المشروعات التي تقوم المبادرة بتطويرها في مصر تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

يُنظم المعرض في إطار التزام ثربانتس بأهداف التنمية المستدامة، التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2015، وتعتمدتها الدول الأعضاء بالإجماع - ومن بينها إسبانيا ومصر. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسدّد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. كما أنّها تشكّل إطارًا عامًا يوجّه العمل الإنمائي العالمي والوطني.

قال خوسيه مانويل الباباستور، مدير معهد ثربانتس مصر: “تلعب الثقافة دوراً هائلاً في تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة؛ إذ يلزم لتحقيق هذه الأهداف وعياً جماهيرياً ومسؤولية فردية تأتي جنباً إلى جنب مع التشريعات والأطر التنظيمية الأوسع نطاقا – وهنا يأتي الدور الرئيسي لجميع الأطراف الفاعلة على الساحة الثقافية. وترتكز أعمال معهد ثربانتس في مصر – وفي البلدان المضيفة – على تعزيز جهود الاستدامة من خلال الفعاليات الثقافية الهادفة إلى نشر الوعي وتوطيد الترابط بين الشعوب".

يشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لخطة عام 2030 هي: القضاء على الفقر؛ القضاء التام على الجوع؛ الصحة الجيدة والرفاه؛ التعليم الجيد؛ المساواة بين الجنسين؛ المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ طاقة نظيفة وبأسعار معقولة؛ العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ الحد من أوجه عدم المساواة؛ مدن ومجتمعات مستدامة؛ الاستهلاك والإنتاج المسؤولان؛ العمل المناخي؛ الحياة تحت الماء؛ الحياة في البر؛ السلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.