اقرأ في الوفد.. “مدبولي” يجري مشاورات تشكيل الحكومة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من التقارير والموضوعات الأخبارية المهمة، أبرزها: “مدبولي” يجري مشاورات تشكيل الحكومة.

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

ـ الولايات المتحدة تطالب مجلس الأمن بدعم مقترحها لوقف الحرب الإسرائيلية

ـ “واشنطن” تدعم لعدم استخدام “الفيتو”.. وتحذيرات من انفجار الوضع بالضفة المحتلة

ـ “شكري”: أغلقنا معبر رفح حفاظًا على الأرواح بعد تحوله إلى مسرح للعمليات العسكرية

ـ ارتفاع كبير في أسعار البطاطس

ـ تحدي الكروم".. فخ إلكتروني جديد يخطف أرواح الأطفال والشباب

ـ أزمة “أفشة” تتصاعد في الأهلي.. واللاعب مهدد بالرحيل

ـ توديع حجاج الفوج الأول لبيت الله الحرام بالمطار