الثلاثاء 04 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ في الوفد.. “مدبولي” يجري مشاورات تشكيل الحكومة

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من التقارير والموضوعات الأخبارية المهمة، أبرزها: “مدبولي” يجري مشاورات تشكيل الحكومة.

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

ـ الولايات المتحدة تطالب مجلس الأمن بدعم مقترحها لوقف الحرب الإسرائيلية

ـ “واشنطن” تدعم لعدم استخدام “الفيتو”.. وتحذيرات من انفجار الوضع بالضفة المحتلة

ـ “شكري”: أغلقنا معبر رفح حفاظًا على الأرواح بعد تحوله إلى مسرح للعمليات العسكرية

ـ ارتفاع كبير في أسعار البطاطس

ـ تحدي الكروم".. فخ إلكتروني جديد يخطف أرواح الأطفال والشباب

ـ أزمة “أفشة” تتصاعد في الأهلي.. واللاعب مهدد بالرحيل

ـ توديع حجاج الفوج الأول لبيت الله الحرام بالمطار

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