اقرأ في الوفد.. “مدبولي” يجري مشاورات تشكيل الحكومة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من التقارير والموضوعات الأخبارية المهمة، أبرزها: “مدبولي” يجري مشاورات تشكيل الحكومة.
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:
ـ الولايات المتحدة تطالب مجلس الأمن بدعم مقترحها لوقف الحرب الإسرائيلية
ـ “واشنطن” تدعم لعدم استخدام “الفيتو”.. وتحذيرات من انفجار الوضع بالضفة المحتلة
ـ “شكري”: أغلقنا معبر رفح حفاظًا على الأرواح بعد تحوله إلى مسرح للعمليات العسكرية
ـ ارتفاع كبير في أسعار البطاطس
ـ تحدي الكروم".. فخ إلكتروني جديد يخطف أرواح الأطفال والشباب
ـ أزمة “أفشة” تتصاعد في الأهلي.. واللاعب مهدد بالرحيل
ـ توديع حجاج الفوج الأول لبيت الله الحرام بالمطار