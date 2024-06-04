كريم السبع: نساند جهود الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية وضخ 500 مليون جنيه استثمارات العام المقبل

أعرب المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي لشركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة، عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به شركته لدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، بجانب العمل على مواصلة التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتمكين المرأة

قال السبع: « نحن فخورون بإسهامات المرأة في نجاحات الشركة باعتبارها شريكا رئيسيا في تحقيق تطلعات الشركة ورؤيتها منذ تأسيسها عام 2015، حيث تمتلك الشركة قناعات راسخة بأهمية المساواة بين الجنسين كمحرك رئيسي للابتكار والنجاح».



أضاف السبع أن الشركة استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تكون في مقدمة الشركات المميزة في مشروعات إنتاج الوقود البديل المستخدم في صناعة الأسمنت كبديل للفحم، كما تعمل على تطوير منتجها من السماد العضوي ليستخدم كبديل للأسمدة الكيماوية في الزراعة.

تابع السبع أن مشروعات الشركة ساهمت في تقليل التلوث الهوائي من الانبعاثات الكاربونية في كلا المحافظتين بما يعادل 110 ألف طن كربون سنوياً، بما دعم حقوق نحو 3 ملايين مواطن في العيش في بيئة صحية منخفضة الكاربون، وكذلك تحسين الظروف البيئة لأكثر من 10 آلاف مواطن ومزارع في المناطق المحيطة بمصانع الشركة في الإسماعيلية وتفادي إلقاء المخلفات في المصارف المائية كبحيرة المنزلة ببورسعيد.

تابع السبع أن حجم أعمال الشركة داخل السوق المصرية يصل لنحو 100 مليون جنيه ، منوهاً بأن الشركة تتطلع لمواصلة التوسع عبر ضخ استثمارات جديدة بقيمة تصل لنحو 500 مليون جنيه خلال العام المقبل 2025 من خلال إقامة مشروعات جديدة بالعديد من محافظات الجمهورية.

