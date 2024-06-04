شراكة إستراتيجية بين COMIN وطوكيو مارين لتقديم حلول تأمينية مبتكرة

أعلنت شركة كومن (COMIN) لوساطة التأمين المصرية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة طوكيو مارين - كبرى الشركات العالمية في سوق التأمين على السيارات - بهدف إطلاق منتجات وحلول تأمينية مبتكرة وحصرية تلبي احتياجات العملاء في سوق التأمين المصري.

وتأتي اتفاقية الشراكة في ظل النمو الكبير في سوق التأمين على السيارات، حيث تشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يسجل سوق التأمين على السيارات العالمي معدل نمو سنوي مركب قدره 6% خلال الفترة من 2024 وحتى 2029.

وقال روجيه زكار، الرئيس التنفيذي لشركة كومن (COMIN) لوساطة التأمين المصرية، إنه في ظل المؤشرات القوية والفرص الكبيرة في سوق التأمين المصري، جاءت هذه الشراكة بين طوكيو مارين، الاسم الأبرز وصاحبة الحلول المبتكرة في قطاع التأمين العالمي، وكومن التي تمتلك خبرات لأكثر من 60 عامًا في سوق التأمين. حيث نطمح من وراء هذا التعاون إلى تقديم منتجات تأمينية حصرية ولأول مرة في السوق المصري، اعتمادًا على الإمكانيات والقدرات الهائلة للشركتين، للاستحواذ على شريحة مناسبة من سوق التأمين في مصر.

وأضاف أن هذا التعاون يؤكد التزامنا بالتميز والابتكار في قطاع التأمين، حيث سنعمل مع طوكيو مارين على توفير حلول تأمينية مبتكرة وشاملة. وستكون هذه خطوة هامة نحو تعزيز مكانتنا في السوق المصري، ووضع معايير جديدة في تقديم خدمات تأمينية استثنائية لعملائنا. وكشف عن أن أولى ثمار هذه الشراكة ستكون بإطلاق منتج تأميني للسيارات، سيتم إطلاقه حصريًا على تطبيق كومن الإلكتروني، والذي يتيح الحصول على الوثائق التأمينية في أقل من 90 ثانية، لافتًا إلى أن المنتج الجديد سيقدم مزايا فريدة، تخاطب احتياجات العملاء في السوق المصري وبطريقة سهلة وميسرة.

وأشار إلى أن أهم المزايا التي سيقدمها المنتج التأميني المقرر طرحه بالشراكة مع طوكيو مارين هي التأمين الشامل على السيارات، وتغطية الحوادث المختلفة مثل السرقة أو الحريق أو السطو، الأمر الذي يحقق كل متطلبات صاحب السيارة من حيث الشعور بالراحة والأمان، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات خلال الفترة الماضية.

وشدد زكار على أن هذه الشراكة ستحقق فوائد كبيرة للشركتين وعملائهما في السوق، الأمر الذي يمهد الطريق لمزيد من الخدمات والحلول التأمينية للمساهمة في النمو المستقبلي في عالم التأمين. موضحًا أن كومن منذ أن افتتحت مكتبها في مصر أواخر العام الماضي، وهي عازمة على تنفيذ استراتيجية وخطط طموحة للتوسع في تقديم خدماتها المبتكرة، بما يتواكب مع خطط الحكومة المصرية في التحول الرقمي.

وأضاف أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات على التوسع وضخ استثمارات جديدة، كانت حافزًا كبيرًا لكومن على التوسع. حيث تأتي مصر في مقدمة أولويات الشركة في التوسع الإقليمي نظرًا لحجم السوق الذي يزيد عن 100 مليون نسمة، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي تشهده كافة قطاعات الاقتصاد المصري والتي تتيح فرصًا هائلة للنمو، كاشفًا عن النجاح الكبير لتطبيق الشركة الإلكتروني، وذلك بفضل التفرد الذي تمتاز به المنتجات التأمينية التي تقدمها كومن والتي تناسب شريحة واسعة من المجتمع.