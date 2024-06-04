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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد حلمي يكرم الفيلم الفلسطيني "اللد" بمهرجان روتردام للفيلم العربي

بوابة الوفد الإلكترونية



خلال فعاليات حفل ختام مهرجان روتردام للفيلم العربي، وبعد إعلان المهرجان عن تكريم الفنان المصري أحمد حلمي، أهدى حلمي هذا التكريم إلى الفيلم الفلسطيني اللِد للمخرجين رامي يونس وسارة إما فريد لاند، حيث دعى يونس إلى المسرح، وذلك دعمًا لأهل فلسطين.

مهرجان روتردام للفيلم العربي هو مهرجان دولي سنوي نشأ من قلب مدينة روتردام الساحلية بهولندا ويعد أحد أهم المهرجانات التي تهتم بأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجميع الأنشطة ذات الصلة

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان عمّان السينمائي الدولي بالأردن، حيث نافس في مسابقة الأفلام الوثائقية العربية الطويلة وفاز بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي وجائزة فيبرسي، وحصد مؤخرًا جائزتي الجمهور في مهرجانين، حيث فاز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي بمهرجان هيوستن للسينما الفلسطينية وجائزة اختيار الجمهور لأفضل فيلم طويل بمهرجان سان دييغو للفيلم العربي.

اللِد من إخراج رامي يونس وسارة إما فريدلاند ويشاركهما التأليف إياس سلمان، ويشارك روجر ووترز عضو فرقة بينك فلويد الشهيرة كمنتج منفذ للفيلم، وتقوم ميساء عبد الهادي بأداء صوتي لمدينة اللِد. ويحكي الفيلم قصة مدينة اللِد التي مثلت يومًا حلقة وصل بين فلسطين والعالم؛ ماضيها وحاضرها وتخيل افتراضي لما كان من المحتمل أن يغدو مستقبلها

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