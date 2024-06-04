حسام الشاعر يفوز بجائزة "AFASU" الذهبية لأفضل قائد تنمية سياحية بأفريقيا واسيا

محافظ جنوب سيناء: الشاعر صاحب فكر خلاق وجهوده ساعدت في خدمة الاقتصاد القومي وتميز شرم الشيخ











أعلن الاتحاد الأفريقي الأسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا، " AFASU " فوز الخبير السياحي ورجل الاعمال حسام الشاعر رئيس مجلس ادارة مجموعة صن رايز الفندقية بجائزة AFASU الذهبية لعام 2024 كأفضل قائد للتنمية السياحية في آسيا وأفريقيا، يأتي ذلك تقديرا للإنجازات الملحوظة والملموسة للشاعر في مجال التنمية السياحية والتنمية المجتمعية المستدامة والتميز في القيادة والتطوير. وتتويجا لمسيرته في صناعة السياحة المصرية والدولية التي امتدّت لأكثر من ٤٠ عاما



جاء ذلك في احتفالية كبرى أقيمت في مدينة شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات وأعضاء الاتحاد الأفريقي الآسيوي يتقدمهم رئيس الاتحاد الدكتور حسام درويش وقيادات من وزارة السياحة والآثار ولفيف من رجال الأعمال وأعضاء الغرف الفندقية والسياحية ورجال الأعمال ومستثمري جنوب سيناء ولفيف من الصحفيين والإعلاميين ووكالات الأنباء المحلية والإقليمية والعالمية وقنوات التليفزيون المحلية والإقليمية.



واكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ان قطاع السياحة يشهد تطور وتنمية حقيقية بفضل التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لاسيما رجال السياحة وفى مقدمتهم الخبير السياحي حسام الشاعر الذي يعد من ابرز وأهم المستثمرين السياحيين بمصر والعالم ، مشيرا الي ان الشاعر شارك بشكل كبير من خلال عقليته الاقتصادية المتميزة في دعم الاقتصاد المصري من القطاع السياحي لاسيما مدينة شرم الشيخ بالإضافة الى ان جهوده الكبيرة في تشكيل الوجهة الحضارية للمدينة وعلاقاته القوية علي المستوى الدولي والتي ساعدت على تنشيط السياحة في المدينة نفسها.



واضاف ان تلك الجهود ساهمت في بناء مجموعه من المنتجعات والفنادق العائمة الخاصة بصن رايز والتي شكلت نقله قوية في المدينة ساعدتها في تنظيم أكبر المؤتمرات والفاعليات العالمية، بالإضافة الى انها ساعدت في حصول مدينة شرم الشيخ على جوائز عالمية وإشادات دولية عديدة.



تمتلك مجموعة صن رايز ٢٠ منتجع من بينهم ٧ في مدينة شرم الشيخ وأبرزهم فندقي "وايت هيلز" و"ميراكي ريزورت" وهم أفخم فنادق المدينة واحدثها، اما عن باقي الفنادق فهم يقعوا بين أفضل البقاع الساحلية في الغردقة ومرسى علم والعين السخنة والإسكندرية، بالجانب الي فندق "كوانزا" وهو اول فندق خارج مصر للمجموعة في "زنجيبار" وهو أيضا بداية لتوسع عالمي ل"صن رايز". أخيرا وليس آخرا، تمتلك المجموعة ٧ فنادق عائمة يرسو في نهر النيل على ضفاف مدينتي الأقصر وأسوان.



من جانبه وجه الخبير السياحي ورجل الاعمال حسام الشاعر عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس ادارة مجموعة صن رايز الفندقية التحية لمحافظ جنوب سيناء والاتحاد الأفريقي الأسيوي لفوزه بتلك الجائزة الرفيعة معربا عن سعادته لتكريمه وفوزه بجائزة الإتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU "جائزة الأفضل في أفرو آسيا من بين 102 دولة، كقائد التنمية السياحية المستدامة 2024/2025 .



وعبر حسام الشاعرعن سعادته البالغة بالتكريم خاصة أنه يأتي من الإتحاد الدولي الافريقي الآسيوي المنبثق من منظمة دولية عريقة تأسست على أيدي رؤساء الدول الأفريقية والآسيوية وهي منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية التي تأسست عام 1958، بالإضافة الى سعادته الكبيرة بحصوله على الجائزة التي لم يتقدم لها إنما تم الاختيار طبقا لمعايير قوية ومحددة وهو دليل على قوة الجائزة وحيادتها في الاختيار.



وأشار الشاعر الي أن هذه الجائزة الرائعة تُقدر جهود جميع المتميزين والمتميزات في الدولة وتحثهم على العمل المتواصل لرفعة مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مجموعة صن رايز الفندقية كان لها السبق في دعم السياحة المصرية خاصة سياحة الشواطئ التي تعتبر واحدة من أهم أنواع السياحة القادرة على دعم الاقتصاد المصري، لأن مصر لديها كافة الإمكانيات لأن تكون رائدة في هذا القطاع.



وأوضح الخبير السياحى حسام الشاعر إن صن رايز للمنتجعات السياحية والشركات التابعة لها تُسَخِّرُ كافةَ برامِجِها وخُطَطِها وإمكاناتِها، من أجلِ الارتقاءِ بمنظومةِ العمل السياحي الاحترافي كي تكونَ منصةً ومنطلقاً لإعدادِ الأجيال، وِفقَ أعلى المعايير لاسيما وانهم يهتمون بالسائح وتقديم افضل الخدمات، من خلال الاهتمام بالموظف وتأهيله وتدريبه لتلبيةِ متطلباتِ المؤسسات الوطنية السياحية بنُخبَةٍ من الكوادر ِالمؤهلة، القادرة على تجسيدِ رؤيةِ القيادات وتحقيقِ خُطَطِها في بناءِ مستقبلٍ سياحي واعد، نكون من خلالهِ في مُقَدِمةِ الدولِ الأكثرَ تطوراً وتقدماً في العالم.



ووجه الشاعر الشكر لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى وفريق عمله على جهودهم الحثيثة لدعم السياحة المصرية

وقال رجل الأعمال حسام الشاعر أن جائزة أفرو آسيا الذهبية للتنمية السياحية المستدامة وجائزة القائد الأفضل في قارتي آسيا وإفريقيا هي تحفيز لجميع فريق العمل في صن رايز والذي يبلغ حوالي ١٢ ألف موظف وكذلك لجميع العاملين في القطاع السياحي لبذل المزيد من الجهود للوصول بالسياحة المصرية إلى مرحلة الريادة بالعالم.



ومن جانبه أكد الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الأفرو آسيوى AFASU، إن هذه الجائزة العالمية تأتى تكريماً لكل من ترك بصمته وعمل بإخلاص في صمت لتنمية بلاده ولكل من كان شعاره الإخلاص في حب الوطن لتقديمه بأفضل صورة وتميز في عمله من قيادات وشخصيات ومؤسسات من جميع القطاعات.



وأشار الدكتور حسام درويش أن الجائزة لتكريم كل شخصية قيادية ساهمت بشكل إيجابي في تطوير بلادها والاقتصاد وساهمت في التنمية لوطنها في العالم وإن سر تميز الخبير السياحي حسام الشاعر هو الفكر الخلاق والإبداع والتجدد والتميز في الإدارة وتبنيه الأفكار الخلاقة ودعمها والإسراع بتنفيذها لخدمة بلاده.



وقال ان فوز الشاعر بالجائزة جاء بعد تصفيه نهائية و منافسة مع سليم الزغل من تونس أحد أهم المستثمرين في تونس وبلجيكا وفرنسا في قطاع الفنادق المتخصصة، وحصل حسام الشاعر على الجائزة بنسبة 89% من اجمالي الأصوات من الشخصيات السياحية الافرواسيوية .

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