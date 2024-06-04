لعشاق الحلويات| طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة اللذيذ

تحتل الشوكولاتة مكانة مهمة عند الكبار والصغار لمذاقها الذكي فضلًا عن فوائدها العديدة التي ترتكز على خفض ضغط الدم، وتقليل خطر التجلط، وتعزيز الدورة الدموية للقلب، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية، سكتة دماغية، وأمراض القلب.

وتفضل الأمهات تحضير الحلويات المختلفة تشيز كيك جوز الهند بالشوكولاتة بخطوات بسيطة لإسعاد أسرتك.

تشيز كيك بالشوكولاتة

طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة

المقادير

- القاعدة :

بسكويت الشاي السادة : كوب ونصف (مطحون)

الزبدة: 100 غرام (مذابة)

- طبقة الجبن:

جيلاتين: ملعقة كبيرة (مخلوط في ربع كوب ماء بدرجة حرارة الغرفة)

جبن كريمي: كوبان ونصف

كريمة الخفق: نصف كوب

حليب مكثف محلى: نصف كوب

سكر : 2 ملعقة كبيرة

جوز الهند : كوب (مبشور)

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (سائلة / للتزيين)

- جوز الهند : رشّة (للتزيين)

طريقة التحضير

لعمل تشيز كيك الشوكولاتة ..اخلطي في وعاء البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة، ثم رصي البسكويت في قالب التشيز كيك متحرك القاعدة.

أدخلي القالب للفريزر لمدة 10 دقائق حتى يجمد قليلا.

لتحضير حشوة الجبن: ضعي الجبن الكريمي في وعاء للخلط، وأضيفي الحليب المكثف المحلى، والحليب، والكريمة، والسكر، ومزيج الجيلاتين، واخفقي المكونات باستخدام المضرب اليدوي حتى يتشكل لديكِ مزيجا متجانسا وناعما.

أضيفي جوز الهند على مكونات الحشوة، مع التقليب برفق.

أضيفي مزيج الحشوة فوق طبقة البسكويت بالقالب.

زيني الوجه بالشوكولاتة السائلة، ورشة من جوز الهند المبشور.

أدخلي القالب للثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين قبل التقديم.