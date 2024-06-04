ريلمي تطلق realme C65 بتقنية شحن بقوة 45 وات

تطلق ريلمى أحدث الهواتف الذكية realme C65 التى يُبرز التكنولوجيا المتطورة والابتكارية.

ريلمي تقدم لكم realme C65، الذي يعتبر النسخة الأحدث لريلمي C55، المعروف بأدائه المتميز ومبيعاته العالية، كما انه يتميز بتصميم أنيق ومزايا متنوعة، حيث يضع معايير جديدة في عالم الهواتف الذكية. وبناءً على نجاح هاتف ريلمى السابق، تضمن لكم تجربة متطورة و فريدة من نوعها من خلال فترة ضمان ممتدة تبلغ 12 شهرًا.

سيحقق realme C65 تطلعات ومتطلبات الشباب، حيث يتميز بأداء استثنائي وجودة عالية و يعد realme C65رائدا في فئته للحصول على شهادة TÜV SÜD للعمل بأداء متميز لمدة 48 شهرًا، مما يضمن تجربة متميزة و سريعة لمدة أربع سنوات بمساعدة معالج قوي وميزة تعزيز الذكاء الاصطناعي الفريدة من ريلمي لضمان أداء سلس ومستمر دائمًا.

يعد realme C65 أسرع هاتف ذكي في فئته بقدرة شحن 45 واط وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير. كما يعد مستخدمية بتجربة متميزة لا مثيل لها من خلال توفير معالج Helio G85 القوي وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية بسعة 8 جيجابايت مقترنة بـ 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية

يتميز realme C65بتصميمًا فريد من نوعة باللونين الذهبي والأسود، و حواف رفيعة و أنيقة بسمك 7.64 ملم، مما يميزه عن الأجهزة الأخرى في فئته.

يجسد realme C65 رونقًا فريدًا يشبه سامسونج S24 و S24+و يصنف تصميم realme C65 كمعيارًا جديدًا، مما يجعلة مميز فى فئتة الاقتصادية مع لمسة من الفخامة.

يتميزrealme C65 بتصميم عدسة الكاميرا وتصميم الحواف الدقيقة مما يقدمان تجربة بصرية جذابة للمستخدمين مع تفاعل متقن ولمسة فنية جميلة.

إطلاق هاتف realme C65 سيجعل تجربة الهواتف الذكية أفضل و بسعر فى متناول الجميع، كما إنه سيأتي بتصميم رائع، وأداء مميز، وجودة بناء قوية، مما يضمن تجربة رائعة للمستخدمين و بفضل تقنياتة المتعددة مثل الذكاء الأصطناعي، والتحكم بالإيماءات الهوائية، و أمكانية أستخدام الجهاز تحت الماء، فأصبح الهاتف متاحًا لجميع الأشخاص بسعر مناسب و يمثل realme C65نهجًا جديدًا ومبتكرًا في تطوير الهواتف، حيث يضع معايير جديدة في فئة الهواتف الذكية بأسعار مناسب.