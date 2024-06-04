حزب الريادة: الحفاظ على محددات الأمن القومي منهج الحكومة الجديدة (فيديو)

وجه كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، الشكر للحكومة المستقيلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التي عملت على مدار 6 أعوام في ظروف صعبة مر بها العالم بأكمله، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

خطاب تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة شمل خطة عمل الحكومة

وقال «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن خطاب تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، شمل خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، بجميع مراحلها المختلفة.

وأوضح أن منهج عمل الحكومة الجديدة حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نقاط رئيسية، تتمثل في الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات التي تمر بها المنطقة، سواء تحديات إقليمية أو دولية.

وأضاف رئيس حزب الريادة، أن النقطة الرئيسية الثانية تحددت في الاهتمام بملف بناء الإنسان المصري، وبالأخص ملف الصحة والتعليم، بالإضافة إلى أنه طالب الحكومة الجديدة بتطوير المشاركة السياسية، موضحا أنه هذه تمثل رسالة للأحزاب السياسية في مصر.

مكافحة الإرهاب

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، تحدث في ملف الأمن عن مكافحة الإرهاب، التي قامت به الدولة خلال الفترة الماضية، مطالبا بالاستمرار في إنجاز هذا الملف.

وكان الرئيس السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات.

وفي السياق ينص الدستورعلى أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وفي حالة لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وتوقع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في تصريحات متلفزة إعلان الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي قبل إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستعرض على البرلمان أولًا وبعد الموافقة عليها تؤدي اليمين الدستورية، ويكلفها الرئيس السيسي بالمهام الجديدة.

وشدد الرئيس السيسي على مراعاة الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، في اختيار الحكومة، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.