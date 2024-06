ويسترن ديجيتال تُطلق أكبر سعة تخزينية في العالم في محرك أقراص محمول بحجم 2.5 بوصة

عرضت شركة ويسترن ديجيتال، المتخصصة عالميًا في حلول تخزين البيانات، أحدث ابتكاراتها في معرض جيتكس أفريقيا ، بما في ذلك أعلى سعة تخزين في العالم في قرص صلب محمول بحجم 2.5 بوصة ضمن مجموعة منتجات WD My Passport المحمولة بالإضافة إلى المنتج الجديد"SanDisk® Desk Drive" بسعة 8 تيرابايت. مع الزيادة الكبيرة في حركة المحتوى الرقمي، التي يغديها ارتفاع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والانتشار الواسع للأجهزة المحمولة، ونمو اختراق الإنترنت، تتزايد الحاجة إلى حلول تخزين ذات أداء عالي وسعة كبيرة. وتؤكد مشاركة شركة ويسترن ديجيتال في معرض جيتكس أفريقيا (29-31 مايو 2024) على التزامها بتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات تخزين البيانات الفريدة للسوق الأفريقية.

وتم عرض المحرك الجديد "SanDisk® Desk Drive" بسعة 8 تيرابايت، وهو الأعلى سعة حتى الآن في محرك أقراص صلبة خارجي (SSD) مكتبي، في الحدث. يتميز هذا النوع الجديد من المحركات بسرعة وموثوقية محرك الأقراص الصلبة (SSD)، ويوفر للمبدعين والمحترفين طريقة سهلة لنسخ صورهم وفيديوهاتهم وملفاتهم عالية الدقة احتياطيًا والوصول إليها بسرعة في مكان واحد مريح. ويزداد كل يوم عدد المبدعين الرقميين الذين ينتجون كميات هائلة من المحتوى من المحترفين في التصوير والفيديو إلى عشاق التكنولوجيا، ويحتاجون إلى حلول تخزين مرنة وذات سعة كبيرة لإنجاز المزيد بسرعة أكبر.

ومع توفر سعات تصل إلى 6 تيرابايت الآن لسلسلة محركات الأقراص WD My Passport، يمكن للمحترفين تخزين المزيد ونسخ ذكرياتهم الرقمية احتياطيًا بسهولة وراحة بال. يعد محرك The My Passport® Ultra حلاً موثوقًا للتخزين المحمول، مزودًا بتقنية USB-C™ وتصميم حديث من المعدن. إنه جاهز للاستخدام مباشرة ويتميز بشكل رفيع ومريح وسهل النقل. وتوفر الحماية بكلمة السر مع تشفير الأجهزة 256-bit AES أمانًا للمحتوى الثمين. كما تتوفر محركات الأقراصThe My Passport بمجموعة متنوعة من الألوان لتناسب أي نمط.

قال غسان عزي، مدير المبيعات لأفريقيا في ويسترن ديجيتال: "نحن متحمسون لتقديم منتجاتنا الرائدة للسوق الأفريقي في معرض جيتكس أفريقيا 2024، ونشرح كيف يمكن لحلول تخزين البيانات الابتكارية التي نقدمها أن تساعد الشركات والمستهلكين في القارة. وتشهد أفريقيا تطورًا سريعًا، وتم تصميم تقنياتنا لتكون متكيفة مع الاحتياجات المتغيرة للسوق هناك. وفي هذا العام، تركز منتجاتنا بشكل كبير على تلبية احتياجات الشركات والأفراد، مع مراعاة تفضيلاتهم واستخداماتهم بعناية."

ومن بين المنتجات الأخرى المعروضة في جناح ويسترن ديجيتال سيكون محرك أقراص G-DRIVE® PROJECTبسعة 24 تيرابايت من مجموعة الحلول المكتبية الجديدة من مجموعة منتجات SanDisk Professionalبسعة 24 تيرابايت. ويتيح هذا المحرك الخارجي النسخ الاحتياطي السريع أو إضافة تخزين إضافي إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك وحفظ الأعمال القيمة للمشروعات. يتوافق هذا المحرك مع Thunderbolt 3™ و USB-C (بسرعة 10 جيجابت في الثانية)؛ ويتميز أيضًا بفتحة PRO-BLADE™ SSD Mag لأداء SSD المعياري في المشاركة والتحرير عبر الأجهزة المختلفة.

وعرضت ويسترن ديجيتال أيضًا مجموعة متنوعة من منتجاتها الرائدة الموجهة للمستهلكين، مثل المصورين، ومبدعي المحتوى، واللاعبين، بما في ذلك:

"SanDisk Extreme PRO® Portable SSD"-، أداء قوي "NVMe™" بسعة تصل إلى 4 تيرابايت وسرعات قراءة/كتابة تصل إلى 2000 ميجابايت/ثانية في محرك محمول موثوق بما يكفي لتحمل أي مغامرة.

"WD Blue® SN580 NVMe SSD"-، وهو "PCIe® Gen 4.0 SSD" بسرعات قراءة تصل إلى 4150 ميجابايت/ثانية (نماذج 1 تيرابايت و 2 تيرابايت) ونسخ ملفات سريعة بتقنية "nCache™ 4.0".

-"WD_BLACK™ SN850P NVMe SSD"، بسعة تصل إلى 4 تيرابايت وسرعات قراءة تصل إلى 7300 ميجابايت/ثانية؛ هذا "SSD" مرخص رسميًا ل "PlayStation® 5"، مما يسمح للاعبين بتخزين المزيد من الألعاب دون قلق بشأن التثبيت.

وقد عُرضت أيضًا المنتجات التي تركز على احتياجات المؤسسات، بما في ذلك "WD Purple® Pro HDDs"، المصممة للفيديو الذكي والمراقبة؛ و"WD Gold® HDDs"، وتُعتبر خيار ممتاز لعملاء الشركات؛ و"Ultrastar® DC HC570 22TB1 CMR HDDs"، المصممة خصيصا للسحابة ومراكز البيانات.