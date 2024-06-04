الثلاثاء 04 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تكريم عبد المنعم إبراهيم في مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته 50

بوابة الوفد الإلكترونية

في تقليد سينمائي يحمل معاني الوفاء والعطاء، يكرم مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصري الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم رمز من رموز زمن الفن الجميل، بحضور أفراد من عائلته، في دار الأوبرا. 

 

يأتي التكريم بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاده، التقليد الفني الجديد الذي اتسمت به الدورة 50 من المهرجان

يضم برنامج التكريم  نقاشات مميزة مع نقاد الفن وتوقيع عدد من الكتب التي تحدثت عن السيرة الذاتية لرواد الفن الجميل.

تقام الاحتفالية بحضور كريمتيه سهير وسمية بجانب حفيدته مريم ووالدها الفنان الكبير صبري عبدالمنعم والناقد السينمائي محمود عبدالشكور مع توقيع لكتابه "وجوه لا تنسي"، والذي تحدث فيه عن الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم.

 

يقام المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما وقطاع الفنون التشكيلية وأكاديمية الفنون وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

 

 

 

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