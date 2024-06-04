اندرايف تتعاون مع جمعية تأهيل ذوي الهمم لتسجيل سائقين

اعلن اندرايف تطبيق النقل الذكي الأول في مصر ، عن تعاونه مع مؤسسة تأهيل ذوي الهمم زهرة الحياة بهدف إطلاق المرحلة الثانية من برنامج رعاية سائقين من ذوي الهمم من خلال تنظيم حدث خاص في مقر الشركة بالقاهرة.



أقيم الحدث بحضور فريق عمل اندرايف المختص بشئون السائقين ورئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد عبادي و 15 سائق من ذوي الهمم، الذين حققوا أعلى عدد من الرحلات ضمن السائقين المسجلين بالجمعية و بـ تطبيق اندرايف.



كشفت اندرايف عن خطتها المستمرة في تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الذكي من خلال دعم سائقيها من ذوي الهمم، حيث قررت الشركة عدم الحصول على عمولتها من الرحلات لمدة ثلاث أشهر من أجل منح فرصة لهؤلاء السائقين لتحسين دخلهم وتحقيق المزيد من المكاسب المادية خلال هذه الفترة.



تهدف هذه المبادرة لتسجيل عدد كبير من السائقين المسجلين لدى مؤسسة زهرة الحياة من أجل توسيع نطاق برنامج الرعاية ليشمل جميع المدن المصرية، كما توفر اندرايف تسهيلات لهؤلاء السائقين ومتابعة استفساراتهم ، وايضا جلسات تدريبية لكيفية تحسين التقييم للرحلات، ووفقاً للبيانات الداخلية للشركة فإن السائقين من ذوي الهمم هم اكثر السائقين التزاماً ويحصلون على تعليقات وتقييمات جيدة من المستخدمين.



قال معتز توبة، مدير تطوير الأعمال لـ إندرايف inDrive في الشرق الأوسط: "بالتأكيد، يمكن لمثل هذه المبادرات من inDrive أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على حياة السائقين الذين يواجهون تحديات قاسية، وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع التحديات الصحية. كما أن تقديم الدعم العملي مثل المكافآت والهدايا المجانية يبعث برسالة قوية تعبر عن الشمولية والتضامن الذي نكنه لهؤلاء المجتهدين ويظهر مدى التزامنا بدعم احتياجاتهم العملية والشخصية."



وأضاف توبة: "نأمل أن من خلال تقديم مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي نقوم بها أن يكون لمبادرة إندرايف inDrive دور في إحداث تأثير إيجابي وتشجيع الشركات الأخرى على التفكير في اتخاذ خطوات لإحداث تأثير إيجابي في حياة أشخاص آخرين".